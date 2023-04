Tre attrici allo Zeppilli portano in scena ’Memoria di Ragazza’

Stasera alle 21, al teatro Alice Zeppilli, nell’ambito della settima stagione di Agorà, tre attrici - Daria Deflorian, Monica Demuru e Monica Piseddu, danno voce a Memoria di Ragazza di Annie Ernaux, una delle opere più recenti della scrittrice francese, Premio Nobel per la Letteratura nel 2022. Dopo La forma dell’incandescenza, lettura concerto dedicata ad Alice Munro di Anna Amadori, ancora un appuntamento tra teatro e letteratura al femminile.

Alternandosi al microfono, tra una lettura e qualche canzone, Daria Deflorian, Monica Piseddu e Monica Demuru raccontano la scoperta e l’esplorazione della vita e del mondo di quella ragazza diciottenne, ancora acerba, l’esperienza dell’amore, del sesso, la voglia di libertà, le aspettative, le inquietudini, la trasformazione in donna e scrittrice.

La ragazza del 1958, quella del 1959, quella del 1960. In altri anni, in altri letti, in altri giri di vita quella ragazza siamo state noi. Con altre canzoni, ma sempre con una canzone in testa, con altri libri, con un’altra miglior amica. Ma ce lo siamo ricordate, lo abbiamo rivissuto leggendo questa autrice e con questa lettura e qualche canzone condividiamo con il pubblico presente il puro e profondo piacere che da la lettura.