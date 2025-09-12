Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piramide di lettiniTicket pronto soccorsoEventi weekendMatilda De AngelisGratta e vinciCamping abusi
Acquista il giornale
CronacaTre auto bruciate, l’ombra della baby gang
12 set 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Tre auto bruciate, l’ombra della baby gang

Tre auto bruciate, l’ombra della baby gang

Rogo innescato in una vettura verso mezzanotte. Nella zona a quell’ora c’era un gruppo chiassoso di ragazzini, l’ipotesi della ’bravata’

Rogo innescato in una vettura verso mezzanotte. Nella zona a quell’ora c’era un gruppo chiassoso di ragazzini, l’ipotesi della ’bravata’

Rogo innescato in una vettura verso mezzanotte. Nella zona a quell’ora c’era un gruppo chiassoso di ragazzini, l’ipotesi della ’bravata’

Per approfondire:

Spavento la notte scorsa ad Anzola per l’incendio di tre auto parcheggiate. Tutto è successo a mezzanotte, l’incendio si è innescato in una Ford Focus parcheggiata in via IV novembre, una zona centrale del paese, e le fiamme hanno danneggiato anche altre due auto vicine: una Volkswagen Polo e una Alfa Romeo Giulietta.

È stato dato l’allarme, le fiamme hanno creato spavento tra i residenti, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcuni mezzi e i carabinieri del radiomobile della compagnia di Borgo Panigale e i colleghi della locale stazione dell’Arma per accertare i fatti e raccogliere testimonianze. Ben presto, grazie all’intervento dei pompieri, l’incendio è stato domato e la situazione è tornata alla normalità. Ora è stata aperta una indagine per capire se si tratti di un incendio doloso o accidentale. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un incendio doloso, non è escluso però che possa trattarsi di una ’bravata’. Il proprietario dell’auto che andata distrutta nel rogo si trova all’estero, rientra lunedì prossimo, è stato informato e ora si attende il suo ritorno in Italia per raccogliere informazioni utili. Secondo quanto si è potuto apprendere, ieri mattina, personale del Nia (Gruppo investigativo antincendi) dei vigili del fuoco, ha effettuato un sopralluogo e repertato elementi utili alle indagini.

L’altra notte, quando è stato appiccato il fuoco all’automobile, sarebbe stato notato un gruppo di ragazzini chiassosi. L’orario, la presenza di questi giovani, e testimonianze raccolte, fanno pensare appunto a uno scherzo degenerato. E per questo motivo non è esclusa la pista della ‘bravata’. Tuttavia, saranno le indagini degli inquirenti a far piena luce sull’accaduto. E l’incendio di auto nella notte non è un fatto nuovo ad Anzola. Sempre a settembre ma di due anni fa, furono date alle fiamme due auto parcheggiate davanti a un edificio privato alle 5,30 in via Baiesi, non lontano dal centro storico del paese. Le fiamme danneggiarono la facciata della casa, dove di fronte erano parcheggiate le auto, e un appartamento. I veicoli erano stati poi portati via, dopo gli accertamenti del caso, ed era stata aperta una indagine che aveva portato a identificare una persona poi però scagionata nella prima fase di giudizio.

Pier Luigi Trombetta

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

IncendioVigili del fuoco