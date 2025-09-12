Tre auto bruciate, l’ombra della baby gang

Spavento la notte scorsa ad Anzola per l’incendio di tre auto parcheggiate. Tutto è successo a mezzanotte, l’incendio si è innescato in una Ford Focus parcheggiata in via IV novembre, una zona centrale del paese, e le fiamme hanno danneggiato anche altre due auto vicine: una Volkswagen Polo e una Alfa Romeo Giulietta.

È stato dato l’allarme, le fiamme hanno creato spavento tra i residenti, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcuni mezzi e i carabinieri del radiomobile della compagnia di Borgo Panigale e i colleghi della locale stazione dell’Arma per accertare i fatti e raccogliere testimonianze. Ben presto, grazie all’intervento dei pompieri, l’incendio è stato domato e la situazione è tornata alla normalità. Ora è stata aperta una indagine per capire se si tratti di un incendio doloso o accidentale. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un incendio doloso, non è escluso però che possa trattarsi di una ’bravata’. Il proprietario dell’auto che andata distrutta nel rogo si trova all’estero, rientra lunedì prossimo, è stato informato e ora si attende il suo ritorno in Italia per raccogliere informazioni utili. Secondo quanto si è potuto apprendere, ieri mattina, personale del Nia (Gruppo investigativo antincendi) dei vigili del fuoco, ha effettuato un sopralluogo e repertato elementi utili alle indagini.

L’altra notte, quando è stato appiccato il fuoco all’automobile, sarebbe stato notato un gruppo di ragazzini chiassosi. L’orario, la presenza di questi giovani, e testimonianze raccolte, fanno pensare appunto a uno scherzo degenerato. E per questo motivo non è esclusa la pista della ‘bravata’. Tuttavia, saranno le indagini degli inquirenti a far piena luce sull’accaduto. E l’incendio di auto nella notte non è un fatto nuovo ad Anzola. Sempre a settembre ma di due anni fa, furono date alle fiamme due auto parcheggiate davanti a un edificio privato alle 5,30 in via Baiesi, non lontano dal centro storico del paese. Le fiamme danneggiarono la facciata della casa, dove di fronte erano parcheggiate le auto, e un appartamento. I veicoli erano stati poi portati via, dopo gli accertamenti del caso, ed era stata aperta una indagine che aveva portato a identificare una persona poi però scagionata nella prima fase di giudizio.

Pier Luigi Trombetta