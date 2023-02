Tre banditi in giardino, furto in villa sventato dall’allarme

Salvata dall’allarme perimetrale e da una buona prontezza di riflessi la signora che l’altra sera a Calcara si è trovata di fronte a tre malviventi mascherati che avevano appena scavalcato la recinzione della sua villetta con l’evidente intenzione di mettere a segno un furto. Dopo il periodo di quiete che si era registrato nel periodo delle feste natalizie nel paesino della bassa Valsamoggia hanno così fatto ritorno le tanto temute bande dei predoni della sera. Non erano ancora le 19 quando in via Ferrari, nella periferia del borgo storico che sta nella campagna tra la via Emilia e la Nuova Bazzanese, la donna che era rientrata nel tardo pomeriggio nella sua abitazione ha sentito scattare l’allarme che segnala un’intrusione nel perimetro del giardino.

Un evento non raro dal momento che i sensori che registrano questi passaggi qualche volta scattano anche per un animale che entra nel raggio d’azione o per fatti accidentali. Ma questa volta non era così: "Ero sola in casa. Mi sono insospettita e con un po’ di incoscienza ho aperto la porta-finestra che dà sul giardino per accertarmi di quello che stava succedendo", ha detto la donna ai carabinieri accorsi al suo allarme. Non immaginava, la vittima designata, di poter essere protagonista di un incontro ravvicinato del tipo indesiderato con il terzetto di malviventi col volto travisato che per pochi secondi l’hanno osservata da una decina di metri di distanza prima di decidere di desistere e darsi alla fuga. Nel frattempo la donna si era già ritirata dalla soglia e barricata in casa. Subito dopo è partita la segnalazione al 112. Nella stessa zona quella sera non si segnalano altri episodi del genere.

g. m.