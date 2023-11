Tre calciatori, le loro storie e un’orazione

"È una storia di calcio, una storia basata sul Novecento argentino. Ma si parte con l’immigrazione degli italiani che inizia nel 1870". Chi lo conosce, ha imparato ormai che la sua narrazione, il suo storytelling, non si limita mai alle pure imprese sportive, ma supera i confini del campo da gioco. E mescola storia, politica, sociologia. Uno stile inimitabile, una voce inconfondibile che scandisce ogni parola, capace di entrare dentro il cuore di chi ascolta. I nomi dei tre protagonisti del suo ultimo spettacolo – cioè Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona – li esplicita raramente: sembra parlare di loro come si parla di una leggenda, di un mito. Non a caso, descrivendo La Milonga del Fútbol, ripete la parola "orazione" quando presenta il manifesto che osanna il numero 10 più famoso della storia del calcio. Federico Buffa, scrittore, giornalista e telecronista sportivo a tutto tondo, torna domani alle 21 al Teatro Duse, dove venne lo scorso anno per portare Amici fragili: lo spettacolo dedicato all’incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André. Alla regia Pierluigi Iorio, sul palco anche Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto. "La Milonga del Fútbol – spiega lui – è un omaggio alla creolizzazione del calcio attraverso tre giocatori connessi tra di loro. Cesarini, che porta a Sivori, che porta a Maradona. In Italia hanno vinto dieci scudetti in tre, immaginato, creato e ribaltato mondi".

Non solo calcio, però.

"Il primo protagonista (Cesarini, ndr) è figlio di immigrati: nasce in Italia, poi i genitori abbandonano le Marche e lui cresce in Argentina. Diventerà un giocatore straordinario, con caratteristiche umane particolari. Dopo aver giocato da noi, torna in Sud America perché, come tutti gli argentini d’Italia, davanti alla notizia della militarizzazione del proprio Paese, torna a casa. Vince sette campionati di fila, poi inizia ad allenare i giovani. E scopre Sivori...".

Qui si arriva al secondo personaggio del racconto.

"È figlio di un abruzzese e di una ligure, tanto che Sivori è anche il cognome della madre di Papa Bergoglio. Nella parte finale lo interpreto, per poi passare a Diego: è Sivori, infatti, che consola Maradona lasciato fuori dai Mondiali del ‘78...".

E si giunge così al Dieci per eccellenza, Diego Armando.

"Maradona non viene raccontato in senso stretto. Prendo come riferimento quattro giornate storiche: il giorno in cui è nato, quello in cui è stato escluso dal Mondiale, il giorno in cui vola per la prima volta verso la Spagna, compiendo la rotta migratoria al contrario, e il giorno della sua morte".

Di che tributo si tratta?

"Tengo un’autentica orazione. Racconto cosa diranno di lui in Argentina e a Napoli dopo la morte, e cosa dirà di lui Víctor Hugo Morales".

C’è l’occasione per un parallelismo con il calcio di oggi? L’Argentina lo scorso anno ha vinto il Mondiale, il primo dopo quello di Messico ‘86.

"Potrebbe, dipende... (sorride, ndr)".

Durante l’estate ha portato la ‘sua’ Milonga in giro per le arene. Che pubblico ha incontrato?

"Di tutti i tipi. Ci sono gli appassionati, i meno avvezzi, i tifosi, e le donne che scoprono perché i minuti finali di una partita si chiamano ‘zona Cesarini’ (ride di nuovo, ndr)".

Bologna? Che rapporto ha?

"L’Emilia-Romagna è il miglior posto in Italia dove fare teatro e se c’è un pubblico entusiasta, è quello bolognese. Chiaro, ci sono tanti bei posti. Ma il calore di Bologna non si batte".