Tre cartelloni con alcune ’perle’ Parte ’Conoscere la musica’

L’associazione ’Conoscere la musica-Mario Pellegrini’, fondata nel 1995 in memoria dell’appassionato animatore musicale di cui porta il nome, lancia la sua ventottesima edizione, ospitata – tranne qualche evento in provincia – nella cinquecentesca sala Marco Biagi del Quartiere Santo Stefano (nel complesso del Baraccano, via Santo Stefano 119), di recente rifinita nella resa acustica da uno speciale intervento realizzato con la consulenza dell’Università di Parma.

Grazie al sostegno dell’associazione ‘Musica e Arte’, la Sala vanta ora la presenza permanente di un secondo pianoforte, al pregiato Steinway amburghese del 1930, essendosi affiancato a un prezioso e meno ovvio Ortiz & Cussò barcellonese del 1925, consentendo così anche la programmazione del raro repertorio per due tastiere. Non sarà più lo stesso invece il giorno degli appuntamenti, da sempre fissato nel giovedì, sin da quando – fra gli anni ’70 e ’80 – la rassegna era gestita da Pellegrini per conto del Comune: motivi tecnici spostano da quest’anno i concerti al mercoledì, mentre resta invariata la formula – unica nel suo genere – del biglietto d’ingresso acquistabile al costo deciso dallo spettatore stesso (fra zero e dieci euro), confermandosi in tal modo la natura ‘no profit’ dell’Associazione.

Tre i cartelloni presentati: ‘I concerti di primavera’ (10 serate dal 22 febbraio al 3 maggio, con un’anteprima chitarristica il 19 febbraio alla Rocca di Dozza), ‘Notti magiche alle ville e ai castelli’ (5 concerti estivi in provincia, dal 6 giugno al 5 luglio, dislocati in suggestivi luoghi storici) e ‘I concerti d’autunno’ (altre 10 serate in città, dal 27 settembre al 14 dicembre, con anteprima operistica ancora a Dozza, l’11 settembre).

Confermata anche la formula di offrire un repertorio cameristico di musica classica il più vasto possibile, dove pagine assolutamente desuete si affiancano a quelle più celebri, proposte da artisti affermati così come dal giovane vincitore di concorso. Come ad esempio il ventiduenne bulgaro Georgi Dimitrov che domenica pomeriggio aprirà la rassegna (Rocca di Dozza, ore 17.30), e che si è aggiudicato il Concorso chitarristico ‘Maurizio Biasini’ del 2021.

Di rarissimo ascolto poi sono le musiche programmate nei due concerti dedicati all’arpa (6 giugno e 6 dicembre), uno strumento solitamente dimenticato dalle più importanti rassegne. E una prima assoluta in epoca moderna sarà la riproposta del ’Filarmindo’ di Ridolfi Campeggi (conte di Dozza) con gli intermedi musicati da Girolamo Giacobbi (maestro in San Petronio): una chicca del 1605 che potremo rivedere in apertura della stagione autunnale.

Marco Beghelli