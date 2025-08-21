Tre coltellate al rivale. Il 17enne va in carcere

Dopo essere stato arrestato, viene confermato il carcere per il 17enne marocchino che aveva accoltellato alla schiena la notte tra il 7 e l’8 agosto nelle campagne di San Giovanni in Persiceto, un 21enne residente a Bologna sempre marocchino. Il 17enne, residente a Modena, era stato ben presto rintracciato dai carabinieri che lo avevano individuato grazie al suo cane, che si era portato dietro quella notte: l’animale, un cane bianco di grossa taglia, era stato visto da alcuni testimoni che avevano anche sentito il ragazzo chiamarlo col suo nome. Da questi elementi, i militari dell’Arma erano risaliti al 17enne.

Resta da chiarire il movente dell’accoltellamento e perché i due si erano incontrati in piena notte nella zona di campagna persicetana. Il ferito, nonostante le tre coltellate, è stato dichiarato fuori pericolo. Nei giorni scorsi, il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Bologna ha, infatti, convalidato il fermo disposto dalla procura minorile a carico del minorenne indagato per tentato omicidio, porto di oggetti atti a offendere e detenzione di sostanze stupefacenti. Il giudice, su conforme richiesta della procura, ha disposto la misura cautelare della custodia nel carcere penale minorile.

Le indagini era partite dopo che i sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto, avevano avvisato i carabinieri del ricovero di un giovane ferito in maniera seria da coltellate alla schiena. E l’inchiesta di militari dell’Arma del nucleo operativo di San Giovanni in Persiceto aveva permesso di localizzare il luogo dell’accoltellamento, di dare un nome al presunto responsabile dell’aggressione e di recuperare l’arma usata per il delitto. Il minorenne era stato sottoposto al fermo disposto dal pubblico ministero mentre era in procinto di partire per un periodo di vacanza fuori regione. La persona offesa, dopo le cure dei sanitari, pur avendo riportato lesioni gravi, non è più in pericolo di vita. Tuttavia le indagini continuano per chiarire il contesto in cui è maturato l’episodio ed i motivi che hanno scatenato l’aggressione. "L’indagato – recita una nota della procura del tribunale per i minorenni di Bologna –, per il quale vale la presunzione di innocenza, potrà, nel prosieguo del procedimento, fornire elementi a propria discolpa che verranno valutati nell’ambito del compendio indiziario in corso di acquisizione".

p. l. t.