Tre concerti fra vigne e cantine. Il cartellone del jazz entra nel vivo

Tre sere, tre concerti tra vigne e cantine da oggi a domenica tra Zola e Casalecchio dove entra nel vivo il programma di degustazioni e musica dal vivo di Zola Jazz&Wine. Oggi dalle 19 al centro dell’anfiteatro di vigne di via Raibolini al via le degustazioni nella cantina Gaggioli al quale farà seguito il concerto del Domenico Santaniello Quartet. Domani ancora in via Raibolini, l’abbinamento musica-vino fa tappa alla cantina Manaresi dove sul palco è in programma il concerto di Piero Odorici e Carlo Atti 4ET. Domenica di scena il gruppo Amarcord col fondale della Villa Marescalchi e della cantina Tizzano di Casalecchio. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.