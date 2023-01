Tre Freak Antoni per raccontare l’uomo e l’artista

Non esiste un solo Roberto ‘Freak’ Antoni. Per raccontare il cantante e fondatore degli Skiantos, l’inventore del rock demenziale, un solo ritratto non basta. Meglio adottarne tre. Come ha fatto il regista bolognese Roberto Quagliano con il documentario Freak e i suoi fratelli, che verrà proiettato stasera (alle 21), nella versione definitiva, al Pop Up Cinema Arlecchino.

Quagliaro, quanti sono i Freak protagonisti del suo film?

"Roberto Antoni era, nella quotidianità, una persona che attraversava i generi e i linguggi artistici, cantante, poeta, scrittore, era voracemente attratto da ogni strumento fosse possibile usare per comunicare la sua grande ricchezza culturale. Era demenziale e profondo, impossibile limitarsi a un punto di vista, così, per fare questo film su di lui, ne abbiamo scelti tre".

Ci spieghi.

"Tutto è nato dal ritrovamento, nei miei archivi, di tanto materiale d’epoca che avevo girato con lui. C’era il cantante e c’era l’attore. Si tratta di immagine inedite, molte pensate per programmi televisivi che, per la sua scomparsa, sono fermati solo agli episodi ‘pilota’ e non sono mai andati avanti. Erano riprese affascinanti, che meritavano di diventare un omaggio a Freak".

Cosa vedremo nel film?

"Il merito del mio incontro con Freak Antoni è di Milena Gabanelli. I due erano colleghi di studio al Dams. Fu lei a presentarmelo e anni dopo gli chiesi di interpretare per un programma tv la parte di uno stralunato giornalista che viene inviato dalla sua testata nei paesi tropicali, dove deve realizzare delle improbabili interviste. Va in crociera e perde immediatamente di vista gli obiettivi del suo lavoro, documentando assurdità e scene casalinghe, inseguendo con il microfono animali domestici…"

Una parte è invece ambientata nel mondo delle radio.

"Radio Freak è l’episodio sicuramente più surreale. Lo abbiamo girato all’interno del Teatro del Navile, dove abbiamo ricostruito una specie di baita immersa nelle neve del Nebraska. In quell’ambiente ostile vive il protagonista, un ex militante leghista immigrato lì che sente una profonda nostalgia della sua terra e passa tutta la giornata telefonando alle radio italiane per poter respirare un po’ atmosfera del suo paese".

Poi, naturalmente, c’è il Freak Antoni cantante.

"La trilogia non poteva che essere completata dalle sue canzoni con gli Skiantos. In un mio archivio ho ritrovato una registrazione video di una giornata trascorsa con il gruppo nello studio di Guido Elmi, che allora era il loro produttore, per la realizzazione della canzone Lardo ai giovani Una performance emozionante".

Il film ha una voce narrativa che unisce gli episodi?

"Per tenere insieme i tre fratelli, ho chiesto a Fabio Testoni, chitarrista, che è stato al fianco Freak sin dagli inizi degli Skiantos, di ripercorre la loro esperienza umana e artistica, con tanti ricordi e ricostruzione di episodi che ci restituiscono la complessità di un uomo di cultura che ha contribuito a cambiare la canzone italiana".

