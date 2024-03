Tre gallerie in trasferta a Maastricht per la prestigiosa fiera Tefaf

Anche Bologna andrà al Tefaf di Maastricht, tra le più prestigiose fiera di arte moderna, antiquariato e design del mondo, e sarà rappresentata da tre importanti gallerie: Fondantico di Tiziana Sassoli, Maurizio Nobile Fine Art, Reve Art. L’evento, in 37ª edizione, inizia con la preview il 7 marzo e sarà visitabile sino al 14, e conta 270 espositori da 22 Paesi del mondo. Avvenimento molto atteso per i collezionisti, gli appassionati d’arte, ma anche per i direttori dei musei che, in questa occasione, trovano pezzi rari da esporre al pubblico. La serietà e l’autenticità dei pezzi esposti sono assicurate, perché prima dell’inaugurazione, ogni singolo oggetto viene esaminato da un preparatissimo Vetting, costituito da esperti in ogni settore.

"La galleria Fondantico – conferma Tiziana Sassoli – parteciperà esponendo, come tutti gli anni, quadri emiliani dal ‘600 ai primi del ‘900, tra cui un Gaetano Gandolfi e un capolavoro di Giovanni Lanfranco di inizio ‘600, presente anche nella fototeca di Zeri. La scuola pittorica emiliana è sempre più incisiva ed importante a livello mondiale". "Avremo in mostra – precisa Maurizio Nobile – una selezione di dipinti e sculture italiane dal XVI al XX secolo. In particolare ci tengo a segnalare un’opera su rame di Lavinia Fontana ed un significativo ritratto di Giovanni Vannicola eseguito da Oscar Chiglia. Al Tefaf, essendoci un pubblico internazionale, ci aspettiamo dei grandi riscontri".

Infine una novità: quest’anno il Tefaf propone una nuova iniziativa Showcase. In una sua sezione infatti ospiterà dieci nuove gallerie che hanno tra i 3 e i 10 anni di attività e che rispecchiano lo standard elevato di Maastricht. La galleria Reve Art (via del Luzzo), essendo stata creata da Clara Santini nel 2018, è stata selezionata tra tutte le partecipanti provenienti da tutto il mondo. "Mi occupo – dichiara la titolare – di pittura veneziana del primo ‘900; in particolare del rapporto tra la Biennale di Venezia ed il suo contraltare polemico rappresentato dalla contemporanea Ca’ Pesaro". Una vetrina internazionale e di grande prestigio per le nostre gallerie.