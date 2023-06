Tre giornate di musica al Live Festival

Ritorna il Medicina Live Festival: un fine settimana, da oggi, all’insegna di musica e divertimento. Il Medicina Live Festival (ex Rock Festival) è arrivato alla 19ª edizione ed è pronto a far divertire e intrattenere nuovamente tutte le generazioni al Parco delle Mondine. Organizzato dal Circolo Arci Gentlemen Loser, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Medicina, negli anni l’evento si è consolidato fino a ottenere un importante riconoscimento a livello locale e regionale. Per l’edizione 2023 saranno ospiti: oggi Gli Atroci e Snei Ap, domani Inoki & Dj Shocca e Bestie Rare e domenica Duo Bucolico e Folk Notes. L’inizio dei concerti è previsto per le ore 21.30, l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Anche quest’anno non mancherà lo stand gastronomico con prodotti tipici locali e una buona varietà di birre. Una novità è la collaborazione con l’associazione Collettivo Medicinese che gestirà uno spazio caffetteria all’interno del festival e parte del ricavato sarà devoluto per l’emergenza alluvione. Il Circolo Arci Gentlemen Loser è riuscito ad aumentare la presenza di giovani che calcano il parco verde dell’Area Pasi di Medicina, dopo aver superato anni di importanti cambiamenti. Inizialmente, il cambio location da Villa Fontana al pieno centro di Medicina, lo stop durante la pandemia e la decisione di uscire dall’esclusiva del Rock ampliando così il bacino di artisti presenti sul palco per arrivare a un pubblico più ampio.

"Cambia il nome ma non l’energia e la passione messa in campo dal Circolo Arci Gentlemen Loser – afferma l’assessore alle Politiche Giovanili Lorenzo Monti –, che ringrazio, per la realizzazione di uno degli eventi cardine dell’estate medicinese. È un grande piacere continuare a sostenere un festival musicale che attira centinaia di giovani da tutta la provincia e da quest’anno inserito nel prestigioso cartellone di Bologna Estate". "La soddisfazione che proviamo quando riusciamo a realizzare un festival sempre più importante da condividere con tutta la cittadinanza è una forza unica quasi travolgente", dichiara Michele Argentesi, presidente del Gentlemen Loser.