Tre giorni a ’Montagna in Fiera’. L’Appennino si mette in mostra

L’Appennino si mette in mostra. Torna da oggi a domenica 31 agosto a Castiglione dei Pepoli ‘Montagna in Fiera’, uno degli eventi più popolari dell’estate in montagna. Il centro di Castiglione accoglierà turisti e visitatori nell’appuntamento fieristico che propone, lungo le vie del paese, articoli divisi per aree tematiche: quella artigianale con l’edilizia, i prodotti e i servizi per la casa, le aziende locali; la parte dedicata alla moda con abbigliamento e calzature e quella pensata esclusivamente per gli hobbisti e il tempo libero: 130 sono gli stand aperti dal tardo pomeriggio di oggi, per tutta la giornata di domani e domenica fino a tarda sera. Non mancheranno poi alimenti locali e punti di ristoro con specialità tipiche regionali.

Numerosi eventi e spettacoli animeranno le tre giornate di fiera: artisti di strada, giocolieri, musica live e spettacoli itineranti coinvolgenti per grandi e piccini. E per concludere, domenica sera il cielo si accenderà con un fantastico spettacolo pirotecnico. Per la giornata di domenica, dalle 9.30 alle 18, come da consolidata tradizione il ’Comitato Acconciatori ed Estetisti in Strada’ della Cna aspetta i visitatori della fiera con tutti i servizi a prezzi speciali: tagli di capelli, messa in piega, estetica. Tutto il ricavato, come negli anni scorsi, sarà devoluto in beneficenza e verrà destinato all’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Castiglione dei Pepoli.

"Anche quest’anno ci prepariamo a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’estate castiglionese – riferisce l’assessora all’associazionismo Greta Burla –. ’Montagna in Fiera’ è una manifestazione che da sempre unisce tradizione, territorio e comunità e che ci accompagnerà verso la chiusura dell’estate. Sarà un’occasione per ritrovarsi, per riscoprire le nostre radici, valorizzare le eccellenze locali e soprattutto vivere insieme momenti di allegria, musica, spettacoli e buon cibo. Tre giornate dense di appuntamenti, pensate per tutte le età e per tutti i gusti, con l’obiettivo di offrire a cittadini e visitatori un’esperienza autentica, nel cuore del nostro splendido territorio".

"Un ringraziamento sentito – aggiunge l’assessora – va a tutte le persone, le associazioni, i volontari e gli operatori che ogni anno mettono impegno, passione e tempo per rendere possibile questo evento, che cresce e si arricchisce di edizione in edizione. Invito tutti a partecipare numerosi, per vivere insieme un fine settimana di festa e condivisione".

