Tre giorni con il profumo della mortadella

Zola Predosa si colora di rosa, rosa a pois bianchi per la precisione. Torna ‘Mortadella, please’, il festival che celebra il tanto amato prodotto. Per tre giorni, da venerdì a domenica, il festival animerà la piazza del Municipio di Zola Predosa, con un ricco programma di degustazioni, attività, animazioni e intrattenimenti per tutta la famiglia, tutti dedicati alla scoperta delle eccellenze del territorio.

"Un incontro importante in quanto celebra l’unione del nostro territorio, per tre giorni tutti i produttori della zona si ritroveranno in piazza per far conoscere a quante più persone possibili questo straordinario prodotto. A dispetto di chi dice che la mortadella e il turismo legato ad essa rovini il settore mi sento di dire che manifestazioni come la nostra, oltre ad unire le persone, permettano di riscoprire le radici della tradizione. Credo che la valorizzazione del prodotto in sé possa essere centrale nella scoperta del nostro territorio in modo da accompagnare l’esperienza al meglio" dice il sindaco di Zola Predosa, Davide Dell’Omo.

L’evento, organizzato dalla Rete di Pro Loco "Reno Lavino Samoggia", si aprirà venerdì alle 19, con il taglio del nastro. Per tutta la kermesse, la mortadella sarà la protagonista indiscussa delle originali ricette proposte nel ristorante dedicato a Carlo Gaggioli e gestito dai docenti e dagli studenti dell’Alberghiero Veronelli di Casalecchio e Valsamoggia, e nei punti di street food gestiti dai volontari da otto Pro Loco del territorio, tra i quali sarà presente anche uno stand gluten free.

"La mortadella è prodotto nobile e apprezzato da tutti, siamo orgogliosi di far parte di questo evento -dice Arnaud Girard, Sales & Marketing Director del Gruppo Felsineo. Dagli anni 60 ci siamo specializzati nella sola produzione di mortadella e, a partire dal 2017, abbiamo introdotto anche una linea di prodotti veg. Apriremo le porte della nostra azienda a tutti i curiosi nella giornata di domenica ma, ovviamente, saremo presenti per tutto l’evento. Quest’anno proporremo al pubblico una novità: la ‘Mortadella in Cotenna’ una preparazione recuperata da un’antica ricetta".

"Zola - spiega Veronica Mari, product manager Salumifici Granterre spa, in rappresentanza di Alcisa- da sempre è centrale della nostra produzione, lo testimoniano gli investimenti che al termine dei lavori porteranno lo stabilimento a quadruplicare la produzione e a triplicare la forza lavoro, con un evidente ritorno per tutto il territorio".

Domenica, dalle 9 alle 12, sarà quindi possibile approfondire la conoscenza della mortadella e della sua produzione grazie alle interessanti visite guidate presso gli stabilimenti delle aziende Alcisa e Felsineo che potranno essere raggiunti dai visitatori usufruendo della navetta "Mortadella bus" con partenza dalla piazza di Zola Predosa. Per maggiori informazioni è consigliabile consultare il programma completo nel sito www.mortadellaplease.eu.

Alberto Biondi