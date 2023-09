Tre giorni di eventi in parrocchia per la Beata Vergine del Rosario

Torna ad Anzola, a partire da domani e fino a domenica, la festa del paese dedicata alla Beata Vergine del rosario. Tante le iniziative che animeranno le strade del centro grazie ai volontari della Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale, la parrocchia dei santi Pietro e Paolo, i commercianti e le associazioni del territorio.

Saranno presenti tre stand gastronomici: il primo con crescente al forno, raviole, pinza, brazadela; il secondo con crescentine fritte e il terzo con cucina tradizionale anche da asporto. E poi tanto altro: luna park a ridosso del centro sportivo, mercati, mercatini, stand delle associazioni; spettacoli, concerti, attività e animazioni per bambini e per ragazzi. Poi sono state allestite due mostre: in biblioteca con le opere di Antonio Giordano e Celestino Cristoni e nella sala parrocchiale, dove verranno documentate le attività del gruppo parrocchiale ’Balotta’.

Durante i giorni della festa sarà in funzione davanti alla biblioteca lo stand del libro usato a cura del Centro culturale anzolese. I volontari della parrocchia hanno preparato poi, come tradizione vuole, la pesca di beneficenza nell’ex asilo. Da domani sera mercatini artistici e degli hobbisti, mentre sabato e domenica mattina mercato settimanale degli ambulanti. Domenica, in piazza Giovanni XXIII, intrattenimento dell’associazione Wargame storico Fossalta con scenario della seconda guerra mondiale e laboratorio di modellismo e di pittura di miniature storiche. La festa si concluderà domenica con la processione, dopo la recita solenne dei vespri alle 20, della statua della Beata Vergine del rosario dalla chiesa a piazza Giovanni XXIII. Le messe saranno celebrate alle 9 e alle 11.

p. l. t.