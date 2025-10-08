Tre giorni di festa nel regno della Mortadella

Tre giorni di festa per la Regina Rosa della gastronomia bolognese. Così Zola si prepara ad accogliere la 17esima edizione di ‘Mortadella, please’, il festival internazionale che condurrà cittadini, visitatori e turisti alla scoperta dei sapori del territorio. Da venerdì a domenica, la festa prenderà vita nella piazza e nelle aree circostanti il municipio, con un programma che spazierà dalle degustazioni agli showcooking, senza dimenticare le numerose attività pensate per valorizzare le eccellenze locali. "Uno dei modi migliori per raccontare non solo da dove veniamo, ma anche chi siamo – spiega Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa – Questo evento rappresenta un’occasione unica, un modo per vivere e riscoprire la mortadella in tutte le sue forme, da quelle più classiche fino a quelle più creative, innovative e sorprendenti".

Organizzato dalla Rete di Pro Loco ‘Reno Lavino Samoggia’, promosso dal Comune e sostenuto dalle aziende Alcisa e Felsineo, l’evento si conferma un inno alla Regina Rosa. Una vera esperienza immersiva tra gusto, convivialità e tradizione, in cui la mortadella rappresenterà la protagonista assoluta. Il salume bolognese, per tutto il corso della kermesse, sarà al centro delle originali ricette proposte nel ristorante gestito dai docenti e dagli studenti dall’Ipsar ‘Veronelli’ di Casalecchio di Reno e Valsamoggia, ma anche nei punti di street food gestiti dai volontari delle Pro Loco del territorio, nei quali sarà presente anche uno stand gluten free. Ma non solo. Domenica, dalle 9 alle 12, i più curiosi potranno scoprire da vicino il mondo della mortadella grazie a visite guidate e gratuite presso gli stabilimenti delle aziende Alcisa e Felsineo: un’occasione preziosa per conoscere il processo produttivo e approfondire la storia di questo simbolo gastronomico, ormai amato in tutto il mondo. Per l’occasione, Felsineo presenterà poi la nuova ‘Mortadella Fitness’, un prodotto ricco di proteine e con un contenuto di grassi inferiore del 40% rispetto alla media, che mantiene tutto il sapore della tradizione. Saranno tantissime, inoltre, le iniziative che costelleranno le tre giornate della kermesse. Tra queste, lo showcooking in programma venerdì che celebrerà il matrimonio tra mortadella e l’asparago verde di Altedo Igp, mentre sabato lo scrittore e gastronomo Napoleone Neri e Franco Marinelli presenteranno l’antica ricetta della brioscia bolognese.

Attesissima, inoltre, la rievocazione dell’antica gara dell’arte del taglio a mano della mortadella, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso tra Salsamentari di Bologna, che si terrà domenica alle 15. Il viaggio per celebrare la Regina Rosa sarà poi animato da concorsi letterari, ma anche concerti che renderanno omaggio alla grande musica italiana, mentre i visitatori più piccoli potranno partecipare a giochi, laboratori di cucina e attività creative nell’area ‘MortadelLand’.

Giorgia De Cupertinis