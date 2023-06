Tre giorni di festa per il quartiere San Biagio

Tre giorni di feste, giochi, gastronomia, beneficenza e spettacolo da domani a domenica nel quartiere San Biagio di Casalecchio. È la seconda edizione del Festival che intorno al centro sociale di via Pietro Micca svolge un fitto cartellone di iniziative sportive, culturali ed artistiche gratuite ed aperte al pubblico. Si inizia domani alle 10 con il concerto dei percussionisti del gruppo Marakatimba in corteo nelle vie del centro abitato e subito dopo l’avvio della Caccia al Tesoro organizzata da Alice Morotti con alcune famiglie di San Biagio. Alle 12,30 pranzo con borlenghi nelle sale del centro dove si inaugura anche la mostra fotografica permanente sugli ambienti, la storia e il futuro del quartiere. Dalle 16 pomeriggio di sport, giochi ludici e percorsi a ostacoli a cura di Leaf, alle 17 spettacolo di burattini con materiali riciclati e alle 18 il laboratorio di giocoleria con Arterego. Alle 19,30 cena con crescentine a cura della parrocchia di San Biagio e la sera festa da ballo al centro sociale. Sabato da segnalare la biciclettata del mattino e lo spettacolo serale con Duilio Pizzocchi, con l’apertura del laboratorio di cucito per beneficenza con i banchi della Lilt.