Tre giorni di festa per il secondo compleanno della Fattoria Zivieri

Seconda edizione del mercato artigiano di storie e mestieri e secondo compleanno della Fattoria Zivieri. Tre giorni di festa, mercatini, laboratori e degustazioni da venerdì a domenica prossima sulla collina di Sasso Marconi, alle Lagune, nella sede della Fattoria Zivieri dove i protagonisti saranno gli artigiani: mastri cestai, creatrici di gioielli con elementi naturali, burattinai, esperti produttori di salumi, creatrici di prodotti nati dalla lavorazione di antiche piante dell’alto Appennino, ritrattisti, illustratori, apicultori e cerasicoltori e tanti altri. Per il mercato si tratta del recupero della manifestazione prevista a ridosso del primo maggio e rinviata a causa del maltempo. E in più si aggiunge la ricorrenza dell’avventura della famiglia Zivieri negli spazi incontaminati, tra prati, boschi e calanchi del medio Appennino a ridosso del parco del Contrafforte pliocenico.

E proprio il 3 giugno ci sarà lo spazio di una riflessione sul futuro e le occasioni imprenditoriali di questo territorio "con l’intento di sottolineare con le realtà imprenditoriali che lo rendono vivo, possa e debba essere attrattivo di per sé.

Alle 15,30 si svolge una tavola rotonda intitolata: ’Appennino Bolognese, da sempre Giano Bifronte: una risorsa o un problema dopo l’emergenza maltempo?’ spiega Aldo Zivieri- Il desiderio, visto quanto accaduto nei nostri territori nel corso delle scorse settimane è quello di promuovere un momento di condivisione di idee tra chi vive ed investe da anni in Appenino e chi si occupa del suo sviluppo, per provare a ragionare insieme sulle necessità di un territorio così ricco di storia ed appeal. Desideriamo che la Fattoria, specchio del nostro modo di intendere l’imprenditorialità, diventi per qualche ora un luogo in cui vedere nascere soluzione realistiche a visioni avveniristiche legate al turismo e promozione di questi splendidi luoghi".

Sullo sfondo tre giorni di una fiera nata nel nome della tradizione, dell’esperienza, della conoscenza e anche del territorio, che riunirà insieme oltre venti artigiani e artisti provenienti da tutta la regione che condividono la volontà di far conoscere la propria arte e il primo mestiere ad un pubblico sempre più ampio e consapevole. L’ingresso sarà gratuito, con tante proposte di ristoro proposte dalla cucina e dalla bottega Zivieri, laboratori di pittura con colori naturali, workshop di illustrazione, laboratori per la realizzazione di una piadina perfetta, di lavorazione del formaggi e brevi corsi yoga per tutta la famiglia.

g.m.