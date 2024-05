Tre giorni di festa per la ricerca

L’amore e la speranza sono i temi di questa festa nel week-end di inizio estate, organizzata da Ageop Ricerca (nella foto, Francesca Testoni), che ha come titolo ’Love in Hope’.

Tre giorni con musica dal vivo, aperitivi, un vintage fashion market, laboratori e giochi per bambini nel bellissimo giardino di Casa Siepelunga ai civici 8/10. Un grande giardino che si trasformerà in una grande piazza per incontrarsi, condividere, divertirsi insieme, curiosare tra gli stand variopinti e contribuire alla cura dei bambini in Oncologia Pediatrica. Il ’mercatino’ vuol dire tanti gazebo da montare, tavolini da allestire, montagne di scatoloni da preparare e poi svuotare, animazioni e laboratori da programmare, musica, spillatrice di birra, aperitivi: un trionfo di colori e voci. Ma non è solo questo, come dicono da Ageop.

È una grande festa che rallegra le famiglie che abitano la casa, é il luogo di incontro tra l’impegno e la dedizione di volontari e operatori e la solidarietà che ci dimostrano amici e donatori, così ognuno diventa un volto della cura e tutti insieme creiamo una forza capace di migliorare la vita di bambini e ragazzi che si ammalano di cancro, dare loro maggiori possibilità di guarigione, sostenerli nel riprendere il loro percorso di crescita dopo la malattia. Il ricavato delle tre giornate (domani dalle 15 alle 20, sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 10 alle 19) andrà a sostegno dei progetti con cui Ageop Ricerca, dal 1982, accoglie e assiste i bambini che si ammalano di tumore e le loro famiglie.