Tre giorni di incontri e iniziative per ricordare Giulio Regeni

Una tre giorni nel nome di Giulio Regeni quella che si apre lunedì nella piazzetta a fianco della Casa della conoscenza di Casalecchio (nella foto) su iniziativa dell’associazione Percorsi di Pace, che nella cittadina sul Reno ha promosso l’apertura di un Punto-giallo-verità relativa alla scomparsa dello studente, dottorando all’Università di Cambridge, rapito al Cairo il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani.

Iniziativa che parte dopo un importante passo in avanti nel processo per l’omicidio di Giulio Regeni, che sembrava non poter essere celebrato per l’impossibilità di notificare gli atti agli imputati. Dopo il pronunciamento della Corte costituzionale e con una svolta ormai inattesa, la procura di Roma ha chiesto infatti il rinvio al giudizio per i quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati dell’omicidio del ricercatore italiano, con la prossima udienza fissata per il 20 febbraio prossimo. Così lunedì dalle 9.30 alle 17 sarà attivo un banchetto di sensibilizzazione sul tema, mentre mercoledì 31 gennaio alle 20,30 nella sala "Giulio Regeni" della Casa per la pace "La Filanda" al quartiere Croce è in programma un incontro con Beppe Giulietti, giornalista, già sindacalista e deputato, che dialogherà sulla vicenda Regeni con Antonio Mumolo, presidente dell’associazione Avvocati di strada.

Ultimo appuntamento il 3 febbraio, anniversario del ritrovamento del corpo senza vita di Regeni, dalle 9.30 alle 17 sarà attivo un banchetto informativo sotto i portici di via Porrettana, alla Croce, all’altezza del bar Giorgio.