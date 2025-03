Tre giorni di passione sui binari fra cancellazioni e ’carri bestiame’

Una settimana da dimenticare per i pendolari della ferrovia Bologna-Vignola, che per tre giorni, e per motivi diversi, sono stati vittime di disservizi che hanno comportato soppressioni di treni e grandi ritardi. Il primo guasto, con ripercussioni estese al nodo di Bologna, martedì dalle 17,20 alle 18,20, ha riguardato la linea di alimentazione elettrica, risolto dopo un’ora grazie all’intervento dei tecnici di Rfi, ha comportato la cancellazione di quattro corse anche della linea Vignolese. "Abbiamo iniziato con quattro convogli soppressi proprio nell’ora di punta per il rientro dei lavoratori – riassume Maurizio Quartieri, presidente dell’associazione In prima classe per la Bologna-Vignola –. Poi altra causa, ma identico effetto, il giorno dopo, per la corsa in partenza da Bologna alle 17,32. Un treno strapieno che è stato bloccato vicino alla stazione di Borgo Panigale per via di un albero andato a fuoco a ridosso dei binari. Il fatto è che per un’ora siamo stati fermi lì. Poi il treno è rientrato in stazione dove non erano ancora disponibili i bus sostitutivi. Quando siamo arrivati alla stazione di Casalecchio il treno era appena partito... Risultato: ci abbiamo messo tre ore, due più del previsto, per arrivare a casa". Trenitalia-Tper spiega che l’incendio ha coinvolto sia il traffico della Vignolese che quello della Porrettana.

"A causa del prolungarsi delle attività di spegnimento e in attesa di indicazioni sulla possibilità di ripartire da parte delle autorità presenti sul posto, Polfer e Vigili del fuoco, al fine di limitare il tempo di sosta dei passeggeri su un treno fermo in linea, il treno è stato retrocesso a Bologna Centrale, dove era stato attivato un servizio bus di spola per e dalla stazione di Casalecchio". Appena arrivato il nulla osta alla ripresa della circolazione il primo treno utile in direzione di Vignola è stato quello arrivato a Vignola alle 20,28. Ma non era finita: con un imprevisto effetto-domino, ieri mattina il convoglio più utilizzato da studenti e lavoratori, quello delle 7,20 in partenza da Vignola, si è presentato più corto: invece delle solite cinque carrozze il treno ne aveva solo tre: risultato: treno superstipato fin dalle prime stazioni e da Zola passeggeri impossibilitati a salire. "Al Pilastrino il capotreno per tentare di governare la situazione con spinte e persone ferme sul gradino, è sceso sul marciapiede, ma poi non riusciva più a salire...un delirio", racconta uno studente rimasto a terra in quanto, come conseguenza dei fatti della sera precedente, il convoglio da cinque carrozze non era disponibile.

Gabriele Mignardi