"Tre Giorni di Pera a Galliera: Evento Agro-Turistico"

Da venerdì a domenica torna la quarta edizione de ‘La pera a Galliera’. Organizzata dal Pro Loco e Comune di Galliera di concerto con le Associazioni di Categoria del comparto agricolo Cia - Coldiretti Confagricoltura, l’iniziativa intende promuovere e sostenere la pericoltura e in generale l’attività agricola del territorio. Per tre giorni, Piazza Eroi della Libertà a San Venanzio si riempie di prodotti tipici e della tradizione, esposizioni di mezzi agricoli, musica e spettacoli per tutta la famiglia, A-Peritivi e stand gastronomico con tante specialità a base di pera e non solo... (aperto tutte le sere dalle 19,30 - prenotazione consigliata al 375 5804880).

Si inizia venerdì con lo spettacolo Dance Style Club. Sabato un convegno con esponenti politici ed esperti del settore: ‘Frutticoltura: criticità e prospettive future del comparto’ - un dibattito per affrontare i diversi aspetti della crisi della pericoltura e del comparto frutticolo, in un quadro di profonda sfiducia generato da una molteplicità di fattori climatici, fitopatologici e dalle difficoltà di mercato. A seguire Dj set con Ninni Dj.

Domenica il mercato dell’Unione e nella mattinata una passeggiata Agro-turistica alla scoperta del territorio, a mezzogiorno crescentine fritte con sorprendenti farciture e nel pomeriggio uno spettacolo per bambine e bambini a cura di ‘Ambaradan Teatro Ragazzi’ e organizzato dal Comitato genitori della scuola primaria Mazzacurati.