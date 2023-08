Tre giorni di sport a Alto Reno Terme con i bambini e le vecchie glorie

Inizia oggi e prosegue fino a domenica a Porretta la Festa dello Sport con tanti eventi. Si parte alle 16 in piazza Libertà con il judo e, dalle 18 alle 23, il minibasket. Domani il programma riprende in piazza Libertà alle 16.30 con la sfida tra la nazionale over 40 di basket e una rappresentativa locale. Alle 18 in piazza Massarenti apre il percorso con i vigili del fuoco. Domenica gran finale con volley, minibasket, un torneo di tennis al campo Albergati alle 11 e, al campo Cesare Sabattini, la sfida tra ’Vecchie glorie Bologna’ e una selezione del Porretta 1924.