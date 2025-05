Tre giorni insieme alle penne nere. Alpini a raduno da tutta la regione

Un’intensa tre giorni per festeggiare i 25 anni dalla rifondazione. Il Gruppo Alpini di Castel San Pietro si prepara a vivere, dal 31 maggio al 2 giugno, un lungo week-end di Raduno che comprende anche il giorno della Festa della Repubblica, per celebrare il gruppo locale proprio in concomitanza con la non banale data del 103° compleanno della fondazione della Sezione Bolognese-Romagnola. La festosa invasione delle penne nere sarà anticipata, dal 24 maggio e fino al 5 giugno, dalla mostra "Alpini per sempre: dalla Grande Guerra alla Protezione Civile", che troverà spazio nella sala espositiva di via Matteotti, con due conversazioni a tema, il 24 maggio alle 18.30 e alla stessa ora il 29 maggio, con protagonista l’Alpino Angelo Nataloni.