Tre giovani funambole sospese sulla corda della vita

Stasera alle 21 il teatro Dehon di via Libia ospita ’Funambole’, spettacolo del collettivo Matrice Teatro, realizzato con una campagna crowfounding, con Virginia Cimmino, Claudia Perossini e Irene Papotti.

Tre amiche d’infanzia: Aurora, Maddalena e Rita, finita la scuola, vengono presto separate e dalle scelte di vita prese e dalla morte dell’ultima, Rita. È solo dopo cinque anni dall’accaduto che Aurora e Maddalena decidono di incontrarsi nuovamente. È il momento di tirare le somme, presentarsi all’altra per quello che sono diventate, capire i motivi della loro separazione e confrontarsi sulle diverse reazioni al lutto.

Il loro è un viaggio a ritroso nel passato, dove ricordano la loro amica e i momenti salienti di crescita: tutte e tre, nella loro esperienza di vita, sono state funambole, in un movimento continuo di ricerca di se stesse, un continuo oscillare tra i propri desideri e quelli degli altri, sulla corda della vita.

L’obiettivo dello spettacolo è raccontare esperienze condivisibili da gran parte del pubblico femminile, generando la frase "è successo anche a me" e dare voce alla condizione di instabilità incertezza della vita delle giovani e dei giovani d’oggi; domandarsi sulla difficoltà di mantenere dei rapporti solidi in un presente dove è sempre più difficile avere radici e tanto tempo libero: "Le cose ti risucchiano, ti distraggono e un attimo dopo ti accorgi che è passato un anno, così. Lo spettacolo vuole essere delicato e leggero, in un’atmosfera tipica dei momenti in cui si racconta un ricordo lontano ma ancora presente".