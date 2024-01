Tre guasti a tubature idriche. Strade allagate e mezzi deviati . Quasi 300 rubinetti a secco

Benché in cielo un sole gelido splendesse, ieri mattina Bologna si è svegliata particolarmente ‘umida’. Tre distinti guasti ad altrettante tubature di Hera hanno causato allagamenti delle strade e anche disagi ai cittadini, con quasi 300 utenze rimaste a secco nel corso della giornata di ieri. Il primo problema, il più modesto, ha interessato una conduttura che attraversa via Cristoforo Colombo, in corrispondenza del sottopasso ferroviario. La rottura, verificatasi nella serata di mercoledì, è stata sistemata, goià in mattinata, dai tecnici di Hera, senza la necessità di bloccare il traffico nella strada.

Più gravi, invece, i problemi causati dagli altri due guasti. Ad allagarsi per prima è stata via Riva Reno. Dove, intorno alle 4, è esploso una frazione di tubo nel tratto di strada compresa tra via San Felice e via Lenzi. Per permettere l’individuazione del punto esatto e la sistemazione della condotta, Hera ha dovuto sospendere l’erogazione dell’acqua ad alcuni palazzi della zona, con una novantina di appartamenti che hanno avuto i rubinetti a secco fino al termine dell’esigenza, circa le 16 di ieri. Intanto, erano stati fatti arrivare nella strada i cassoni con i sacchetti d’acqua, mentre la circolazione - anche quella dei bus - è stata deviata. Conclusa la riparazione, è partita la sistemazione della strada, per consentire la riapertura della corsia preferenziale e il conseguente ripristino della normale viabilità.

Simile la situazione in via Cipriani, via Bovi Campeggi, via Parmeggiani e viale Pietramellara, dove l’emergenza è invece scattata intorno alle 7,20. Anche qui il traffico è stato deviato, mentre gli operai della multiservizi erano al lavoro per individuare il punto del guasto. Che ha costretto, senz’acqua fino alle 18, circa duecento utenze, tra cui anche la caserma Smiraglia la stazione Navile dei carabinieri.

"Hera si scusa per il disagio e lavorerà come sempre senza soluzione di continuità per risolvere il prima possibile entrambe le situazioni", spiegava ieri con una nota l’azienda, al lavoro con i tecnici fino a tarda sera per risolvere i guasti.

