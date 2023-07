Tre incontri per l’uguaglianza

"Non basta indignarsi per le discriminazioni, bisogna essere concreti". Questo è il concetto alla base de ’La grande disuguaglianza’, tre giorni di lavoro organizzati in occasione dell’ anniversario del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana. Da martedì a giovedì si susseguiranno incontri per presentare proposte riguardo la disparità di genere, sul lavoro e non solo. "È una sfida che non può essere solo locale" ricorda Simona Lembi (foto), responsabile del Piano: è un progetto internazionale, sono coinvolti 5 paesi europei, e mercoledì interverrà in collegamento dagli Stati Uniti la nota architetta Zaida Muxi Martinez, per trattare il tema dell’urbanistica di genere. C’è spazio anche per l’arte, i tre giorni sono accompagnati dalla mostra Imagining public space withfor her, con l’esposizione fotografica Pour se tailler une place a cura dell’associazione REsPIRE con sede a Montreal. Gli incontri non si fermano nemmeno a pranzo: dalle 13 alle 13.30 del 12 si terrà “equal for lunch“, dibattito sulla città femminista ideale, a cui parteciperà anche la vicesindaca Emily Clancy, che commenta: "La disuguaglianza di genere è un fenomeno sistemico, o si costruiscono alleanze trasversali su tutti i settori o è impossibile sconfiggerlo". È della stessa opinione Alessandra Galeotti, dirigente del personale Hera, che sottolinea l’importanza della connessione tra aziende e territorio nella lotta al gender gap. "In italia una donna su due non lavora. Bologna ha dati migliori, l’occupazione femminile nel 2022 è del 66,5%, ma c’è ancora tanto da fare".

Alice Pavarotti