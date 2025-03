Tre incontri per valorizzare le case vuote in Appennino

Come valorizzare il patrimonio immobiliare in montagna. Nell’ambito delle attività che lo sportello ’Vivere e lavorare in Appennino’ di Bologna Innovation Square porta avanti per accompagnare l’insediamento di nuovi residenti, si apre un ciclo di incontri pubblici dedicati al tema della locazione e alle sue sfide. Gli incontri sono ospitati dal Comune di Castiglione dei Pepoli che, al pari di molte altre aree montane, si trova a fare i conti con un significativo numero di abitazioni vuote o sottoutilizzate.

L’obiettivo di questo ciclo di incontri è aprire un dialogo con i proprietari immobiliari locali sulla situazione abitativa e sulle opportunità che derivano dalla valorizzazione dei loro immobili, in termini di impatto positivo per l’intero territorio. Gli incontri serviranno a condividere lo scenario attuale, una visione di futuro e a fornire informazioni concrete sulle possibilità di affitto e sulle soluzioni esistenti per rendere gli immobili più attrattivi e accessibili. Saranno coinvolti vari attori del territorio, tra i quali: l’Ufficio politiche abitative della Città metropolitana, agenzie immobiliari, sindacati, uffici tecnici, associazioni di categoria e amministratori locali.

In particolare durante il primo incontro, domani dalle 10 alle 12 presso la Sala consiliare del Comune di Castiglione, si inquadrerà il problema abitativo e la sua rilevanza per il futuro del territorio. Il secondo incontro, previsto per sabato 5 aprile sempre dalle 10 alle 12, verterà sugli strumenti per supportare l’offerta di immobili sul mercato, mentre il terzo, in data ancora da definirsi, avrà come oggetto di informazione le forme di locazione turistica. La giornata di domani sarà aperta dai saluti istituzionali di Maurizio Fabbri, presidente dell’assemblea legislativa regionale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.