Tre milioni di euro alle imprese agricole

Tre milioni di euro per le imprese agricole colpite da temporali, trombe d’aria e altri fenomeni atmosferici che in luglio, si sono abbattuti sulle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Parma. E’ stata approvata la delibera della Giunta regionale che trasferirà le risorse ai Comuni interessati. Serrviranno per il sostegno alle imprese. Nella foto Irene Priolo, vicepresidente della Regione