Tre milioni per il restyling di palestre e strade

Palestre e strade, pronti nuovi investimenti per oltre tre milioni di euro. È il risultato della variazione di bilancio approvata nel consiglio comunale di Calderara. In particolare l’amministrazione comunale procederà quest’anno col miglioramento sismico, efficientamento energetico e restyling della palestra Morello per una spesa di 1.350.000 euro e della palestra Solimani per una spesa di 860mila euro. Questi due interventi vengono finanziati grazie allo scorrimento della graduatoria Pnrr assieme a una compartecipazione del bilancio comunale. A questi si aggiungono 680mila euro sempre per il 2025 per la riqualificazione delle strade e 110mila euro per avviare il primo stralcio della sostituzione delle pensiline delle fermate degli autobus con nuovi arredi più coordinati e funzionali.

"Nonostante le difficoltà economiche che ancora una volta stiamo vivendo – dice il sindaco Giampiero Falzone (foto a destra) –, con la variazione di bilancio appena approvata riusciamo a finanziare importanti interventi di riqualificazione necessari per rendere più bella Calderara. E non possiamo nascondere la soddisfazione nell’aver reperito, in poco tempo, le relative fonti di finanziamento". Secondo il primo cittadino, queste nuove opere vanno in continuità con quelle già in corso: riqualificazione palazzetto Migliori; pista ciclabile Castel Campeggi–Longara; nuova sede del polo sicurezza che comprende Protezione civile e Croce Rossa; nuovo centro sociale di Lippo; opere stradali e nuovo asilo nido di Longara. "L’amministrazione comunale – continua il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Luca Gherardi – deve un grosso grazie agli uffici comunali per l’importante attività che ci attende per il 2025. Dispiace che i gruppi consiliari di opposizione non abbiano votato a favore dell’importante variazione di bilancio preoccupati dei tempi stretti di realizzazione rispetto agli obblighi che comporta attingere ai fondi del Pnrr".

E Gherardi aggiunge: "Amministrare significa anche accettare delle sfide e cogliere delle opportunità e queste opportunità non potevano essere da noi ignorate per migliorare e riqualificare luoghi importanti per i cittadini, anche più piccoli. Stiamo in breve tempo dando risposta, come da impegni di mandato, a un importante piano di riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Piano che restituirà all’attuale gestore, l’Unione polisportiva, impianti più belli ed efficienti anche nell’ottica del risparmio energetico".

Pier Luigi Trombetta