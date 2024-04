Tre milioni per la ciclabile da Persiceto a Sant’Agata

Aperto con l’installazione dei primi picchetti, a San Giovanni in Persiceto, il cantiere della pista ciclabile che collegherà San Giovanni Persiceto a Sant’Agata. La pista lunga circa quattro chilometri costerà circa 2.700.000 euro che saranno finanziati dalla Città metropolitana, dalla Regione e dai due Comuni.

Il percorso ciclabile verrà realizzato a lato della Provinciale numero 255, dal civico 51 di via Modena fino alla rotatoria che interseca con via 21 Aprile 1945 e via Pettarella.

"La pista – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - sarà sempre in sede propria, con una larghezza di 2,5 metri, ma sarà divisa in due tratti distinti – il primo tratto a sud e il secondo a nord – in base alla disponibilità delle aree. I due tratti saranno collegati da un attraversamento ciclo - pedonale semaforizzato in posizione intermedia tra la coppia di fermate per l’autobus, così che possa essere utilizzato anche dagli utenti delle linee di trasporto pubblico".

Il cantiere, avrà una durata di circa dieci mesi. La prima fase dei lavori interesserà il tratto che parte da San Giovanni in Persiceto, dove inizialmente verranno svolte le operazioni di bonifica bellica per poi procedere con la realizzazione della pista. Nel frattempo, nel tratto compreso nel territorio di Sant’Agata, i gestori delle reti di servizi provvederanno a risolvere alcune interferenze sotto il tracciato.

"Per il collegamento ciclabile invece – continua il primo cittadino di Persiceto - tra il capoluogo e la frazione di San Matteo della Decima, al momento in fase di progettazione, verrà riutilizzato il vecchio tracciato ferroviario denominato "ex Veneta". Il percorso ciclo - pedonale partirà da via del Guercino e via Padule, a Decima, per poi proseguire sul tracciato "ex Veneta" parallelo al canale San Giovanni e via Cento, fino al comparto Villa Conti, dove è prevista una pista ciclabile di collegamento alla stazione ferroviaria".

"Il tracciato - aggiunge il sindaco - avrà una larghezza pari a 4 metri, di cui 1,5 metri per il percorso pedonale e 2,5 metri per il percorso ciclabile. Quest’ultimo sarà a sua volta diviso in due corsie per dividere i sensi di marcia. Il progetto, finanziato da un contributo regionale di 1.500.000 euro su un totale di circa 2.558.000 euro, prevede la conclusione dell’opera entro il 31 dicembre 2025".

p. l. t.