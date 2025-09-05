Tre milioni per la frana, Università in campo

Lavori urgenti e interventi di consolidamento, già in atto da mesi, per oltre 3 milioni di euro. E, a breve, una nuova serie di sondaggi per cercare di prevedere i possibili scenari futuri. Non si ferma l’impegno della Regione nel monitoraggio della grande frana in località Ca’ di Sotto, nel territorio di San Benedetto Val di Sambro: dopo una trentina di anni, infatti, la colata si è riattivata per effetto dell’ondata di maltempo dell’autunno scorso, tornando a interrompere il corso del torrente e rendendo inagibili alcune case.

Al monitoraggio del movimento franoso, attivato immediatamente all’indomani dell’emergenza, si affiancheranno, dunque, a breve ulteriori sondaggi, per capire i possibili scenari evolutivi. Proseguono intanto, al piede della frana, i lavori sul canale sfioratore dell’invaso, già realizzato, per migliorarne la stabilità strutturale e aumentarne la capacità di deflusso, mentre nella parte alta sono in corso opere di regimazione delle acque superficiali. Gli interventi sono in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, per un impegno economico che supera i 3 milioni di euro. Al Comune sono stati assegnati, sempre dall’Agenzia regionale, 530mila euro. Il punto della situazione è stato fatto in un incontro a San Benedetto alla presenza del presidente della Regione, Michele de Pascale, della sottosegretaria, Manuela Rontini, del commissario straordinario, Fabrizio Curcio, del sindaco Alessandro Santoni e dell’amministrazione di Monzuno. "Siamo voluti tornare sul posto, di persona, per rappresentare l’impegno continuo della Regione nel monitorare questa situazione – ha spiegato de Pascale –. Qui è in atto un lavoro importantissimo. Questa è una delle situazioni di dissesto idrogeologico più complesse che abbiamo, parliamo di eventi franosi con dimensioni imponenti, che vogliamo affrontare anche con un accordo che stiamo stipulando con la Fondazione Del Monte e l’Università di Bologna, per studiare e sperimentare soluzioni nuove".

"Abbiamo discusso su quelle che saranno le prossime attività: in particolare la struttura del commissario andrà a chiudere le opere urgenti relative al 2023, poi con la Regione andremo a ridefinire le risorse per gli eventi del 2024. E si è parlato anche di delocalizzazione, tema molto sentito: l’ordinanza è in fase conclusiva, abbiamo raccolto anche le osservazioni dei cittadini". "Un momento importante per la nostra comunità – ha commentato il sindaco Santoni –. Abbiamo fatto il punto sulle prossime ordinanze che usciranno, sia con riferimento ai fondamentali indennizzi per i privati, sia per la ricostruzione pubblica rispetto alla quale abbiamo delineato un percorso con cui riusciremo a finanziare con la Fondazione Del Monte uno studio, che vedrà coinvolta l’Università".

Zoe Pederzini