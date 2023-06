Tre notti di chiusura tra Castel San Pietro e San Lazzaro

Sull’A14, per lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna. Nelle stesse notti, ma con orario 21-6, sarà chiusa l’area di servizio Sillaro est, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 e Via degli Stradelli Guelfi, per rientrare sulla A14 alla stazione di San Lazzaro. Sull’A1, invece, sempre per lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Firenze.