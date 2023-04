Tre nuovi respiratori Bimbo Tu scende in campo per i bimbi della Pediatria

di Mariateresa Mastromarino

Bimbo Tu dona tre ventilatori respiratori neonatali ai piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale Maggiore, diretta dalla dottoressa Chiara Ghizzi. Una donazione dal valore di oltre 30mila euro, che consentirà ai bambini e alle bambine con insufficienze respiratorie di guarire più velocemente, con assistenza terapeutica. "È una donazione straordinaria di Bimbo Tu e Bcc Felsinea, che da sempre sono al fianco della nostra pediatria – spiega la dottoressa Ghizzi –. Quest’anno abbiamo ricoverato oltre 150 bambini per l’epidemia di bronchioliti, e questi ventilatori danno un supporto terapeutico, riducono la durata della malattia e del ricovero, e anche il rischio di essere trasferiti in terapia intensiva".

La donazione è frutto della campagna di raccolta fondi di Bimbo Tu ‘Bologna tifa per i bambini’, con il Resto del Carlino mediapartner e il sostegno di Bologna Fc 1909. "Per la terza volta si realizza una campagna ormai istituzionale per l’associazione – dice Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu –. I ventilatori servono per i bambini appena nati con insufficienza respiratoria, evitando loro di andare in terapia intensiva. È una giornata di festa per noi, per il Bfc, perché il grazie va anche a loro, e per i bolognesi, perché si aggiunge un altro tassello alla nostra sanità". La raccolta fondi solidale è tradizione per l’associazione, e ha un duplice ruolo, perché raccoglie denaro e, al tempo stesso, dona ai piccoli pazienti un regalo: "La raccolta fondi è avvenuta attraverso un orsacchiotto di peluche, proposto nei canali internet, dal valore di 15 euro", prosegue Arcidiacono. "Il Bologna, i suoi rappresentanti e i giocatori sono sensibili a questi progetti – racconta Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bfc –. Cerchiamo di raccogliere più fondi possibili per aiutare". Main sponsor della raccolta è Bcc Felsinea: "Da sempre affianchiamo Bimbo Tu, perché è un’associazione dai valori importanti – dice il presidente Andrea Rizzoli –. Bcc Felsinea è al fianco delle iniziative più concrete, e abbiamo affiancato questa già dal primo anno".

Un grande gesto di solidarietà per la sanità pubblica. "Questa è la forza e la bellezza di questo ospedale, che è la comunità che vi ruota attorno – precisa Paolo Bordon, direttore generale Ausl –. La donazione è la testimonianza di come la comunità sia vicina agli operatori e ai pazienti con una generosità infinita". A concludere i ringraziamenti, l’assessore al welfare Luca Rizzo Nervo: "Grazie per questo ennesimo atto di generosità, segno di partecipazione attiva per i cittadini e la città. C’è una comunità che si adopera al fianco dei professionisti per costruire dinamiche di salute e possibilità. Ho un figlio di due anni e mezzo, che ha passato cinque giorni in terapia intensiva per bronchiolite". E per suo figlio, c’è già un pupazzo in regalo da parte dell’associazione.