Tre nuovi voli da Ancona. Sconto per i marchigiani

Da domani primo ottobre i cittadini delle Marche potranno usufruire degli sconti sul trasporto aereo previsti dall’applicazione della norma sulla "continuità territoriale", un risultato storico che permette alla regione di uscire dall’isolamento. Abbiamo simulato l’acquisto di un biglietto per il primo ottobre di sola andata per Milano Linate ed il prezzo indicato sul sito di Aeroitalia è di 84,99 euro per un non marchigiano mentre per un marchigiano è di 84,90 euro. La differenza minima non deve però trarre in inganno. Infatti, mentre per un non marchigiano man mano che i posti sull’aereo vengono acquistati il prezzo sale, al marchigiano verrà comunque riservato il cosiddetto "prezzo limite di garanzia" che rimarrà di 84,90 euro. Con la "continuità territoriale" si indicano, infatti, quegli strumenti legislativi che hanno lo scopo di garantire i servizi di trasporto ai cittadini abitanti in regioni disagiate della nazione a cui appartengono, ovvero di rafforzare la coesione tra le diverse aree di uno stesso Stato. La Regione Marche ha presentato la domanda per l’ammissione alle agevolazioni previste dalla continuità territoriale per le destinazioni da e per Ancona-Roma Fiumicino, Ancona-Milano Linate, Ancona-Napoli e ha ottenuto l’assenso sia del Governo che dell’Unione Europea. L’impegno della Regione Marche sarà pari a 9 milioni di euro distribuiti su tre anni e lo stesso aiuto finanziario è stato messo a disposizione dal Governo.

"Dal primo di ottobre – ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – inizieranno i voli di continuità su Milano, Roma e Napoli. Questo ci aiuta a uscire dall’isolamento che noi vogliamo superare anche sotto l’aspetto infrastrutturale e per il quale stiamo già lavorando con l’intento di potenziare le autostrade, la ferrovia e anche con la realizzazione trasversali fondamentali". I marchigiani che vogliono usufruire delle agevolazioni devono accedere al sito della compagnia aerea Aeroitalia (https:www.aeroitalia.com) e, all’atto della prenotazione, spunterà la casella "siete residenti in Marche?" dove appariranno i costi con le agevolazioni.

In tema di nuove tratte, il collegamento aereo per Vienna partirà da domani e il giorno seguente quello per Barcellona. Il 3 ottobre tocca a Bucarest e successivamente per Amsterdam.