"Tre Pro Loco per rilanciare un paese con tante potenzialità"

Tre Pro Loco a San Giovanni in Persiceto. Recentemente si sono costituite due nuove associazioni di promozione del territorio che vanno ad aggiungersi alla già esistente associazione turistica Pro Loco di Persiceto. Lo comunica Alessandro Bracciani (foto), assessore comunale con deleghe a Commercio e Comunicazione. Nei mesi scorsi si è costituita l’associazione Proloco San Matteo della Decima Aps, il cui presidente e Lorenzo Ottani; mentre più recentemente si e costituita l’associazione turistica Pro Loco San Zvan, che ha come presidente Rosalba D’Auria.

"Penso – dice Bracciani -, che la nascita di queste due nuove associazioni di promozione turistica sia un segno di grande vitalità della nostra città. Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha tante potenzialità sia tra le risorse territoriali che in quelle umane. E storicamente ha sempre avuto un fervente tessuto associativo". Le due nuove Pro Loco sono associazioni senza scopo di lucro che intendono organizzare iniziative per promuovere la conoscenza del territorio locale in tutti i suoi aspetti e valorizzarne il patrimonio naturale e culturale, creando allo stesso tempo momenti di aggregazione.

"Come amministrazione - prosegue l’assessore - al momento abbiamo stipulato una convenzione solo con l’associazione turistica Pro Loco di San Giovanni in Persiceto; ciò perché e possibile farlo solo con associazioni iscritte al Runts (Registro nazionale del terzo settore) da almeno 6 mesi. Tuttavia siamo fin da ora disponibili a collaborare anche con le due nuove Pro Loco e a valutare progetti futuri per valorizzare al meglio tutto quello che il nostro territorio ha da offrire come i biscotti Africanetti. Nel frattempo auguriamo un buon lavoro alle due nuove realtà associative".

Gli Africanetti, ovvero i biscotti tipici di Persiceto hanno ottenuto nello scorso dicembre la De. Co, la denominazione istituita dal Comune di Bologna per censire e valorizzare le attività e i prodotti agro - alimentari del territorio e come strumento di promozione dell’immagine di Bologna. "Gli Africanetti – aggiunge Bracciani - sono anche il dolce ufficiale del Carnevale storico persicetano. La nostra volontà è quella di valorizzare questo straordinario prodotto gastronomico e di farlo conoscere ad un pubblico sempre più ampio".

p. l. t.