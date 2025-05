Tre remix per Cremonini

’Nonostante tutto’, il nuovo singolo di Cesare Cremonini insieme ad Elisa, conquista i grandi nomi del clubbing mondiale: Joseph Capriati, Indira Paganotto e Seth Troxler, artisti e dj coinvolti nel progetto What the fuck is going on?!, in uscita in vinile il 20 giugno grazie all’inedita collaborazione tra Cremonini con l’universo underground.

A partire da venerdì 9 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il primo rmx di Nonostante tutto, realizzato dall’artista e producer Capriati; Il 23 maggio verrà pubblicato il rmx prodotto da Indira Paganotto, mentre il 6 giugno sarà la volta di Seth Troxler.