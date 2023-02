Tre serate di musica rock al teatro Biagi D’Antona

’Musicalia Live’ al teatro Biagi D’Antona. La rassegna di tre concerti con la partecipazione degli insegnanti della scuola di musica si terrà il 24 febbraio, il 3 e il 10 marzo. Il primo appuntamento vedrà l’esibizione della rock band psichedelica, Red Earth Man, che proporrà brani originali e in questa occasione presenterà il primo album. Per il secondo concerto suonerà il gruppo Cenere, nato a Bologna nel 2020 che, in questa sede, proporranno brani editi e inediti. Infine, l’ultimo evento - il 10 marzo - vedrà l’esibizione di Accordo dei contrari, gruppo rock progressivo strumentale con all’attivo cinque album e la partecipazione a prestigiosi festival internazionali europei e statunitensi. L’inizio degli spettacoli musicali è previsto per le 21.30 tutte e tre le serate. Per informazioni si può scrivere una mail a [email protected]