Tre spettacoli per celebrare il genio di Guglielmo Marconi

Musica, comicità, burlesque e un omaggio a Guglielmo Marconi: da oggi al 13 settembre torna ’Battiferro finché caldo’, la rassegna estiva dell’associazione Vitruvio, al Sostegno del Battiferro, sito archeo-industriale affacciato sul Canale Navile. Oltre 60 appuntamenti dal martedì al sabato, con apertura alle 20 (possibilità di cenare in loco) e inizio spettacoli alle 21. Novità di quest’anno un focus su Guglielmo Marconi. "Il 2025 celebra i 130 anni del wireless, e viene dopo i 150 anni dalla nascita di Marconi, nel 2024. Per questo abbiamo voluto arricchire la stagione con eventi dedicati alla sua eredità", spiega Gabriele Bernardi, presidente di Vitruvio. Una parte del cartellone è dedicata proprio a lui con tre spettacoli, prodotti da Vitruvio, raccolti nel progetto ’Cantiere Marconi - Opere in corso senza fili radicate nel futuro’. ’Senza Fili… e Senza Età!’, con gli ex solisti dello Zecchino d’Oro oggi ’I Vecchioni di Mariele’; ’Guglielmo & Marconi. Le due anime di un genio’, con il duo comico di Zelig Marco Dondarini e Davide Dalfiume; ’Il colpo di fucile che centrò il futuro’, con Alida Toschi nei panni della zdaura Onorina Pirazzoli e Nicola Fabbri nel ruolo del commerciante e appassionato di radio d’epoca Stefano A. Corsi. Il 13 agosto arriva anche il talk show ’On Air’, serata che intreccia voci, immagini e oggetti sulle frequenze di Marconi e oltre. A condurre sarà Lucio Mazzi, con i contributi video di Gianni Pelagalli, custode e narratore del Museo della Comunicazione, scrigno di tesori che ripercorrono 250 anni di evoluzione della comunicazione. Tra le novità, anche la rassegna ’Batti il libro finché è caldo’, format ideato da Francesca Bernardi e Lucio Mazzi, con sei serate (17, 23, 30 luglio – 22 agosto – 9, 11 settembre).

Il programma è su www.battiferrobologna.it.

Alice Pavarotti