Tre spettacoli sempre gratuiti

Al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana 19 sono tre gli appuntamenti di oggi. Alle 11 Nicolas Giannelli, si esibirà al pianoforte con un repertorio tra diversi periodi musicali: dalle opere immortali di Beethoven alle atmosfere impressionistiche di Debussy. Alle 15 va in scena ’Love is in the air in Villa’: un omaggio alla canzone d’amore scritto e interpretato da Luca Mazzamurro, accompagnato da Camilla Curti. Alle 20.30 torna protagonista il pianoforte con il recital di Loredana Brigandì tra XVIII e XIX secolo. In programma la Sonata op.43 di Antonin Reicha, la Sonata op. 46 n.2 di Friedrich Kuhlau e la Sonata op. 30 di Stefano Golinelli.