Tre startup sul podio dei giovani innovatori

Oltre 120 ‘application’ ricevute da realtà di 22 paesi, con l’obiettivo di trovare soluzioni e tecnologie innovative applicabili al mondo dell’Industria 4.0. È il contesto in cui spiccano le tre finaliste della call for innovation ’Design the Sustainable Future of Manufacturing’, lanciata lo scorso dicembre da Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, attraverso il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc), in partnership con Almacube, incubatore e hub innovativo dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro, e con il supporto di Art-Er, Società Consortile dell’Emilia-Romagna.

Come illustrato ieri in conferenza stampa nel quartier generale di Crespellano, nel podio delle startup si piazzano in particolare Impact Acoustic, che propone un progetto per la gestione del rumore attraverso soluzioni acustiche per gli spazi utilizzando materiali riciclati, VisBlue, che lancia un piano sull’energia pulita per la riduzione dell’impatto ambientale, e infine Orange Fiber, che offre una soluzione per l’economia circolare e il recupero degli scarti industriali. Le tre startup selezionate per la fase finale sono state protagoniste, negli scorsi mesi, della fase di accelerazione sul campo e di co-design in stretta collaborazione con il personale di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna e di Almacube. Come spiega Marco Hannappel, presidente Europa sud occidentale di Philip Morris International, "abbiamo coinvolto startup di tutta Europa in un viaggio di condivisione e crescita, che ora entrerà ancora più nel vivo. È questo lo spirito del Philip Morris IMC". Aggiunge Andrea Barzetti, amministratore delegato di Almacube: "I percorsi di co-creazione e co-progettazione curati da Almacube danno ad aziende corporate come Philip Morris, ma anche alle Pmi, la possibilità di risolvere importanti sfide progettuali".