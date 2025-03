Tre vite spezzate in appena un mese

Una vera strage quella che, nell’ultimo mese, si è verificata sulle strade metropolitane di Bologna e che ha colpito, in particolar modo, il territorio di San Lazzaro. Tre vite spezzate, tre giovanissimi, un 22enne e due 19enni, che se ne sono andati mentre erano in sella alle loro moto. Il primo, in questa tragica cronologia, è il 22enne di Monterenzio Brayan Wilxander Mini. Il giovane, in sella al suo Kymco 125, ha perso la vita all’alba del 4 febbraio sulla via Emilia a San Lazzaro. Il suo scooter si è schiantato con un bus della Tper che proveniva dalla laterale via Kennedy. All’incrocio semaforico, a quell’ora lampeggiante, l’impatto fatale. Anche Alberto Chersoni, residente alla Ponticella di San Lazzaro con la famiglia, era in sella ad un Kymco 125. Il 19enne, studente di Odontoiatria, ha perso la vita il 18 febbraio scorso. Si stava dirigendo a Castel Guelfo a trovare i nonni quando, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada in un canale di scolo. Lo stesso tragico destino che, nella tarda serata di mercoledì, ha colpito anche Riccardo Ranuzzi.

z. p.