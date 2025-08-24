Trebbi e il futuro del Dall’Ara: "Ristrutturare costerebbe troppo. Meglio uno stadio nuovo fuori città"

"L’ho detto fin dall’inizio: ristrutturare il Dall’Ara costerebbe una cifra enorme, più o meno doppia rispetto alla spesa per uno stadio nuovo. Quindi per me la soluzione è costruire un nuovo impianto. Anche perché le destinazioni di un Dall’Ara senza il Bologna potenzialmente sono tante". Andrea Trebbi è autorità in materia non solo perché di professione fa l’architetto, ma perché, da appassionato tifoso del Bologna, da oltre sessant’anni per lui il Dall’Ara è una seconda casa.

Architetto Trebbi, le parole di Fenucci al Carlino riportano il Dall’Ara al centro della scena.

"Il Dall’Ara è un tema cruciale non solo per il Bologna, ma per l’intera città. Aggiungo che è un tema molto caro anche a me visto che frequento lo stadio dagli anni ’60".

Il Bologna ha fatto sapere che senza finanziamenti esterni l’attuale progetto di restyling non è sostenibile.

"Io l’ho sostenuto fin dall’inizio che questo progetto non sarebbe costato meno di 200-250 milioni. Architettonicamente il Dall’Ara è un catino perfetto, introvabile in tutto il mondo. Ma intervenire sull’esistente è problematico e, soprattutto, molto costoso".

Fenucci ha parlato di un piano B: restyling leggero o costruzione di un nuovo stadio.

"Se per restyling leggero si intende l’estensione della copertura a tutti i settori, sapendo di doversi inventare qualcosa di architettonicamente idoneo dove sorge la Torre di Maratona, ci può stare. Anche perché è insopportabile, nel 2025, dover assistere alle partite sotto la pioggia. Non ci può essere invece restyling leggero se si vogliono avvicinare le tribune allineandole al campo: in quel caso i costi da affrontare sarebbero comunque ingenti".

Stadio nuovo, dunque?

"Io ne progettai uno al Parco Nord ai tempi della presidenza Menarini. Mi risulta che, nel frattempo, siano state pensate altre destinazioni per l’area, ma continuo a ritenerlo il luogo più idoneo".

Costi?

"Quello che progettai io sarebbe costato tra 80 e 100 milioni. Dopodiché, se si vogliono delle eccellenze architettoniche, il costo sale. E anche di molto".

Uno stadio nuovo però riproporrebbe l’eterno problema: che fare del Dall’Ara?

"Trovo concettualmente sbagliato rinunciare a una soluzione urbanistica nuova solo perché il presunto problema è cosa fare del vecchio. Il Dall’Ara senza il Bologna può avere tante destinazioni. Può diventare un polo turistico, con ristoranti, hotel e musei. Può funzionare da polo sanitario, con palestre per la riabilitazione. Può ospitare il calcio giovanile e il calcio femminile, ma anche altre discipline. L’importante è avere idee".

Cent’anni fa, nel giugno del 1925, veniva posta la prima pietra del Littoriale.

"Ma allora lì c’erano solo campi, lo stadio era fuori dalla città. In un secolo lo stadio è stato inglobato dalla città, ma non sarebbe nemmeno un problema se funzionasse la mobilità. Penso all’Old Trafford di Manchester: ci si arriva facilmente, da tutti i punti della città, senza caos o congestione del traffico".