Trecce rosse e ippopotami:. Pippi e i Mumin fanno festa

La fantasia fa 80! E ci porta nel mondo della letteratura per ragazzi nordica, dove si incontrano la prima bimba ribelle della letteratura, Pippi Calzelunghe della svedese Astrid Lindgren e i Mumin, personaggi simili a ippopotami creati dalla fantasia di Tove Jansson, scrittrice e illustratrice finlandese di lingua svedese.

Per celebrare Pippi e le sue trecce irriverenti, fenomeno da oltre 70 milioni di copie nel mondo, di cui oltre mezzo milione di copie vendute solo in Italia, Salani pubblica il libro iconico con le illustrazioni di Ingrid Vang Nyman e una prefazione di Elisabetta Gnone dal titolo ’Sii più Pippi’, dove spiega come alla sua uscita, nel 1945, il libro fece un "Bum supersonico" nel mondo della letteratura per l’infanzia "spazzando via aspiranti principesse e principi azzurri, inguaribili romantiche e belli-e-dannati". E da allora non si è più fermata, passando anche attraverso la serie tv approdata in Italia nel 1970, dove Pippi era interpretata da Inger Nilsson.

Ecco che oggi alle 14 all’Illustrator’s cafè, la direttrice Elena Pasoli, l’ambasciatore svedese in Italia Jan Bjorklund e il pronipote della scrittrice Johan Palmberg, responsabile dei diritti per l’Astrid Lindgren Company, la festeggeranno insieme a tanti autori e autrici. Il mondo dei Mumin sta invece in un’altra terra fantastica rispetto a Pippi e alla sua verve, ma anche loro sono espressione di un pensiero anticonvenzionale che passa attraverso l’inclusione della diversità. In questo ottantesimo anniversario Iperborea, che già pubblica delle strisce dei Mumin nella versione a colori, edita anche l’albo ’La valle dei Mumin’, il primo di una serie di albi adattati e semplificati per bambini più piccoli. Salani, invece, che da sempre porta i Mumin in libreria, arriva con una serie di tre piccoli libri (Imumin) che ci portano nella valle fata e misteriosa dei bizzarri personaggi finlandesi.

Benedetta Cucci