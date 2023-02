Trecento alberi per l’Africa L’impegno della Marzocchi

Un albero da frutta per ogni dipendente. Dopo la chiusura di un bilancio 2022 da record, con il maggior importo di ricavi della sua storia, la Marzocchi pompe spa ha dato il via alla piantagione della ‘foresta Marzocchi Pompe’.

Trecento alberi da frutto, acquistati dall’azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni per apparati meccanici come sollevatori, montacarichi oltre che per il settore automotive che negli stabilimenti di Casalecchio e Zola occupa complessivamente i 271 dipendenti ai quali sono stati ‘regalati’.

Le nuove piante infatti sono state acquistate e messe a dimora attraverso i servizi offerti da Treedom: la società fiorentina che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuiranno a realizzare.

Nel caso di Marzocchi si tratta di frutti adatti al clima di Ghana, Kenya, Nepal e Tanzania, dove sono stati messi a dimora ed affidati alle cure della comunità locale.

"Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici per le singole nazioni", spiegano i vertici aziendali che aggiungono anche che questa iniziativa "non solo porterà un contributo al riassorbimento dell’anidride carbonica ma, essendo composta da alberi da frutto donati alla comunità locale, avrà un impatto positivo per quest’ultima anche in termini sociali".

E si tratta solo dell’inizio, spiega l’amministratore delegato Gabriele Bonfiglioli: "I primi alberi della Foresta Marzocchi Pompe donati ai nostri collaboratori sono un ulteriore segno tangibile del nostro impegno sulle tematiche della responsabilità sociale ed ambientale dell’azienda – sottolinea –. Ci auguriamo di allargare le dimensioni della nostra foresta sempre di più, man mano che passeranno gli anni. Anche se fisicamente lontana, questa Foresta e la comunità locale che ne trarrà beneficio sono più che mai vicine ai nostri cuori e presenti nelle nostre menti. Il nostro impegno per una sempre maggiore sostenibilità del nostro business, comunque, non si ferma qua e contiamo di avviare a breve nuove concrete iniziative", conclude Bonfiglioli che richiama anche gli eccellenti risultati commerciali e finanziari conseguiti lo scorso anno, che ha visto anche un aumento dei dipendenti ed un importante riconoscimento economico per i lavoratori impiegati nei due stabilimenti.

g. m.