Trecento alla cena di beneficenza in bianco

Si è svolta la quarta edizione di White, la cena in bianco, a San Pietro in Casale. Evento che, nella piazza, è non soltanto un momento conviviale, ma anche un’occasione di solidarietà e quest’anno il ricavato è stato donato a Idra, Associazione Volontari di Protezione Civile.

"La nostra protezione civile è formata da circa 40 volontari, donne e uomini che mettono a disposizione il loro tempo per gli altri. Negli ultimi mesi sono stati purtroppo chiamati in causa per due eventi terribili che hanno colpito territori vicini a noi e ovviamente hanno risposto presente, esaltando ancora una volta, il loro spirito di solidarietà per comunità che si sono trovate in difficoltà", racconta soddisfatto l’assessore Alessandro Poluzzi. "Personalmente devo dire di essere orgoglioso della risposta dei cittadini di San Pietro in Casale – aggiunge –. Lo speravo dal profondo del cuore: vedere 270 persone in piazza dopo anni come quelli passati è stato emozionante. Il colpo d’occhio e stato pazzesco e mi ha riempito il cuore passare questa serata insieme a tutti voi. Un ringraziamento particolare va alla Proloco SanPietro e Il Comitato dei commercianti di San Pietro in Casale, che come sempre erano al nostro fianco per l’organizzazione e la buona riuscita della serata".