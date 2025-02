Trecento cause in più al Tar: "Ruoli intasati per la ’carta docente’. Colpa di una norma di 160 anni fa"

Boom di nuove cause al Tar dell’Emilia-Romagna, nel 2024: sono state 1.208, 305 in più rispetto al 2023 (+34%). Un dato in controtendenza rispetto ai due anni precedenti, quando i ricorsi erano scesi dai 1.084 del 2021 ai 943 del 2022 e 903 del 2023. Lo evidenzia il presidente del Tribunale amministrativo Paolo Carpentieri, all’inaugurazione dell’anno giudiziario in Prefettura.

In particolare, tra le tre tipologie di cause che hanno determinato l’aumento, spiccano le esecuzioni di sentenze di condanna del giudice del lavoro in materia scolastica, aumentate di 191 unità, dalle 15 del 2023 alle 206 del 2024. Questo perché, lamenta Carpentieri, "il sistema vigente è assurdo: continua ad attribuire al giudice amministrativo l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario contro la pubblica amministrazione, comprese quelle che si risolvono in una mera condanna pecuniaria". È il caso delle cause, "numerosissime, per il mancato pagamento dei 500 euro annui per la cosiddetta ‘carta docente’ agli insegnanti precari: l’amministrazione non riesce a pagarle e così si generano altrettante cause di esecuzione del giudicato davanti a noi, che pesano significativamente sui ruoli e costano ben di più della cifra oggetto del contendere. Tutto per una vecchia norma del 1865, che forse varrebbe la pena di rivedere".

Le altre due tipologie di cause ad avere pesato sull’aumento sono quelle in materia di immigrazione (più che raddoppiate: da 123 nel 2023 a 249), e in materia di concessioni del demanio marittimo (i balneari, passate dalle 13 del 2023 alle 57 del 2024).

Sull’immigrazione il presidente rimarca "le difficoltà interpretative in una normazione caotica e a tratti contraddittoria". Sui balneari, si limita a dire: "Finché il legislatore non darà una soluzione chiara e univoca a questa annosa tematica, resta difficile definire in modo utile e soddisfacente il contenzioso". Per il resto, Carpentieri evidenzia un leggero aumento delle cause in materia edilizia (da 83 a 96) e una lieve flessione di quelle in materia di appalti (13 ricorsi in meno nel 2024) e interdittive antimafia (sei ricorsi in meno).

f. o.