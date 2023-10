Trecento nuovi lampioni a led. Calderara sempre più ’green’

In arrivo a Calderara altri 300 nuovi apparecchi pubblici a luce led. Lo comunica l’amministrazione comunale che precisa che dal 2019, sul fronte del riammodernamento della pubblica illuminazione, ha investito 870mila euro. I vecchi, obsoleti impianti, dotati con lampade al sodio, in sostanza vengono sostituiti con corpi illuminanti a led ad alta efficienza: si tratta di dispositivi che consentono da un lato di risparmiare circa il 70% dei consumi, dall’altro di rispettare le norme sull’inquinamento luminoso e i Cam (Criteri ambientali minimi). "Con quasi 300 nuove installazioni, dislocate in varie zone del territorio – spiega il sindaco Giampiero Falzone -, l’amministrazione comunale prosegue l’opera di sostituzione dell’intera illuminazione pubblica con impianti a Led, più moderni ed efficienti. Si tratta di 283 nuovi corpi illuminanti distribuiti su parcheggi, strade, itinerari ciclopedonali e marciapiedi nelle vie: del Bracciante, Matteotti, Allende, Levi, Perlasca, Vittime 11 Settembre, Mimosa, Rizzola Ponente, Parcheggi, Gramsci". E il primo cittadino prosegue: "È la quinta fase di un investimento importante e senza precedenti, che abbraccia l’intero territorio e di fatto consente a Calderara di diventare a tutti gli effetti una "Led City".

"Con questo nuovo intervento, proseguendo la strada intrapresa sin dal 2019 e dunque prima della crisi energetica – prosegue Falzone -, puntiamo come gli anni passati al risparmio e alla sicurezza stradale. Anche questa quinta tranche di lavori, infatti, consentirà di migliorare la visibilità notturna, ed è in linea con la politica di tagli e risparmio intrapresa dall’amministrazione: no agli sprechi, sì ad un consumo sostenibile. La "città a Led" è un vanto per Calderara, un manifesto del suo essere green e sostenibile".

p. l. t.