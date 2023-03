Trecento persone per la palestra di Giulietta

Tutto esaurito, con una folla di oltre 300 persone, venerdì per il taglio del nastro della nuova struttura multifunzionale della Bassa. Si tratta di una sala polivalente delle arti e dello sport intitolata a Giulietta Masina, che, a San Giorgio di Piano, darà nuovi spazi a sport cosiddetti ‘minori’, ma estremamente importanti da valorizzare. Arti marziali, ginnastica, lotta, scherma, danza, pugilato per offrire alla comunità sempre maggiori opportunità di sviluppo personale e di esperienze. Ma potranno essere realizzati anche spettacoli per una platea fino a circa 300 persone, anche grazie alla completa dotazione tecnica che l’amministrazione ha fortemente voluto integrare nella struttura.

Il valore dell’opera è di 700mila euro, di cui 200mila sono derivati da un contributo regionale essendo un progetto ad alta valenza di efficentamento energetico. "L’intitolazione della palestra alla nostra Giulietta Masina ci ha dato l’opportunità di proiettare il bel documentario visibile su Sky Arte e presentato alla cittadinanza alla presenza del regista Massimo Ferrari e della produttrice Gaia Capurso, con un videomessaggio dell’attrice protagonista Camilla Filippi e il saluto del presidente Rotary Giulietta Masina Gianluigi Mazzoni – dichiara il sindaco Paolo Crescimbeni –. Sempre al fine di valorizzare la figura di Giulietta l’evento si è aperto con la presentazione del grande murale realizzato dall’artista Rusty. La serata è proseguita alla presenza di una rappresentanza di tutte le società sportive che operano sul nostro territorio e con gli interventi di atleti di fama internazionale che frequentano il nostro centro sportivo: Ester Balassini, martellista, Antonelle Bragaglia, pallavolista, Erika Morri, rugbista, e Massimo Polacchini, karateca. È stata anche l’occasione per ringraziare i tanti volontari e allenatori e in particolare alcuni volontari deceduti in questi ultimi anni e che tanto hanno dato al paese e ai suoi abitanti".

Le sue parole vengono, poi, condivise dall’assessore allo Sport Roberto Pessarelli: "Tre anni difficili vissuti tra tante paure, angosce e preoccupazioni. Lo sport, la sua forza, la sua anima, sono stati il collante che hanno permesso a tutti noi, assieme alle associazioni sportive del nostro territorio, di metterci alle spalle momenti terribili e di raggiungere un traguardo come questo".

Zoe Pederzini