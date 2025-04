Trecento studenti in corteo. Bandiere Ue bruciate e pomodori contro i politici

Hanno consegnato le 15mila firme raccolte a favore degli studenti del Minghetti in Prefettura. E poi si sono incatenati, simbolicamente, a una colonna davanti a palazzo Caprara. Si è concluso così il corteo di circa 300 studenti delle scuole superiori, organizzato dai collettivi Osa e Cambiare Rotta, che ieri mattina ha attraversato il centro storico. Tanta - e varia - la carne al fuoco della protesta dei ragazzi: da un lato la consueta contestazione al Governo, nella fattispecie al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, per cui è stato realizzato un fantoccio da sceriffo ‘personalizzato’; poi alle politiche di riarmo dell’Unione Europea, con le bandiere blu bruciate; e infine alla politica tutta, dalla premier Giorgia Meloni e al vice Matteo Salvini, fino anche a Carlo Calenda ed Elly Schlein, le cui immagini sono state imbrattate di vernice rossa e poi fatte bersaglio di una sassaiola di pomodori maturi, fatto avvenuto in via Ugo Bassi.

Gli studenti erano partiti intorno alle 10 da piazza Verdi, aderendo alla giornata nazionale di sciopero del mondo della scuola. Con i ragazzi, anche alcuni docenti e ricercatori, del sindacato Usb. Diverse le tappe che hanno scandito la marcia, che ha attraversato via Zamboni - con una sosta davanti al Rettorato, per contestare i tagli all’università -, via Belle Arti, con un altro stop davanti all’Accademia, dove gli studenti hanno "detto forte e chiaro che se 800 miliardi verranno stanziati per la guerra, sarà impossibile avere un centro antiviolenza e tutele reali anche in Ababo".

Altra tappa poi sotto gli uffici di Ergo, "portando le centinaia di firme raccolte per avere una mensa gratuita, di qualità, e garantita a tutti. Uffici dai quali abbiamo ricevuto come unica risposta il silenzio". E poi ancora in via de’ Castagnoli, fermi al Provveditorato. La camminata è poi ripresa, raggiungendo il liceo Minghetti, in via Nazario Sauro, con la solidarietà agli studenti occupanti, che sono finiti in questi giorni al centro dell’attenzione mediatica tra denunce, sanzioni disciplinari e anche raccolte di firme. Proprio per chiedere il "ritiro immediato dei provvedimenti" alcuni ragazzi si sono anche incatenati a una colonna davanti alla Prefettura in piazza Roosevelt. A prendere la parola, qui, sono stati gli attivisti di Cambiare Rotta, che hanno definito "inaccettabile che coloro che dovrebbero occuparsi del nostro diritto allo studio non facciano altro che tagliare i fondi, tagliare le spese, voltando continuamente le spalle agli studenti mentre fanno grassi profitti sui nostri diritti e necessità", lamentando come "le nostre classi dirigenti continuano a spedirci dritti alla guerra" e "si stanno dotando degli strumenti repressivi per poter reprimere qualsiasi voce di dissenso contro i tagli, le riforme e il riarmo. Lo dimostrano le misure repressive contro gli studenti del Minghetti". La manifestazione, proseguita tra slogan e fumogeni rossi, è stata accompagnata in tutto il suo percorso da un nutrito schieramento di forze dell’ordine.

Nicoletta Tempera