Tredicenne abusata in strada. Al setaccio le telecamere

Il violentatore ha incontrato per strada la tredicenne o la seguiva da un po’, da quando era ancora a bordo del bus che la stava riportando a casa? Sono dubbi che la Squadra mobile sta cercando di chiarire, analizzando i video ripresi dalle telecamere presenti nella via in zona Barca dove, la sera del primo novembre, la adolescente è stata aggredita e abusata. La speranza di individuare l’uomo, descritto dalla giovanissima vittima come un centrafricano, è tutta nei ricordi degli ‘occhi elettronici’. Anche quelli presenti all’interno del mezzo Tper da cui la ragazzina era scesa, un attimo prima di essere afferrata con violenza dallo sconosciuto. Questo, mentre la giovanissima è già stata ascoltata, in sede protetta, per ricostruire quei momenti terribili, da cui si è sottratta soltanto lottando con tutte le sue forze. Un’indagine serrata e riservatissima, quella della polizia, su un caso terribile, che getta benzina sul fuoco dello sgomento e della rabbia per le tante, troppe, aggressioni sessuali che si stanno verificando in città.

Una vicenda su cui sono intervenute le coordinatrici regionale, provinciale e cittadina di Azzurro Donna, Erika Seta, Annamaria Cesari e Costanza Bendinelli. "I dati – dicono – evidenziano che Bologna, città che politicamente ha vantato l’accoglienza, oggi si trova ostaggio di violenza derivante dall’accoglienza indiscriminata. Gravissimo e senza nessuna risposta da parte dell’amministrazione, il dato di violenze ai danni di donne prodotte da minori non accompagnati ospitati, senza controllo, in strutture diffuse. Ciò significa che questo tipo di gestione crea un pericolo costante sulla città". Anche il capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Benedetto, chiama in ballo l’amministrazione comunale: "Totale solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia – le sue parole –. La matrice è sempre la stessa: ora basta. Bologna sta diventando la città meno sicura d’Italia. Davvero la sinistra vuole una città in cui donne e ragazze non possono più circolare serenamente e liberamente? Questo sarebbe il progresso tanto voluto? È indecente e inaccettabile. La sicurezza torni al centro dell’agenda politica dell’amministrazione".

n. t.