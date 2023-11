Tredicenne stordito con il ’taser’ e rapinato

Dodicenne rapina un tredicenne colpendolo con uno storditore per un bottino di 5 euro. Sono bastate poche ore ai carabinieri di Casalecchio per identificare e denunciare un ragazzino minorenne di Valsamoggia che nel pomeriggio di domenica scorsa, con l’aiuto di altri coetanei, ha ferito con uno storditore elettrico un ragazzino di tredici anni, residente a Casalecchio, per poi rapinarlo di una banconota da 5 euro.

E’ successo poco dopo le 15 tra la piazzetta e i giardini del quartiere Meridiana di Casalecchio. Un luogo di ritrovo abituale per gli adolescenti della zona. Come il tredicenne residente nella cittadina sul Reno, che stava percorrendo un vialetto pedonale che collega il cuore del centro commerciale con la zona verde intorno al laghetto del moderno quartiere che si sviluppa a valle della via Bazzanese. Ed è in questa zona a scarsa frequentazione che è stato affrontato da un gruppetto di coetanei fra i quali emergeva il dodicenne che veste il ruolo di capo di quella che si configura come una baby gang.

La vittima designata è stata circondata e poi spintonata, prima di fare scattare la richiesta di consegnare il portafoglio. Di fronte allo sconcerto e all’incertezza il capobanda non ha esitato ad usare la sua arma: uno storditore elettrico, definito commercialmente anche ‘pistola elettrica’ che è un dispositivo classificato come arma non letale che fa uso dell’elettricità per impedire il movimento del soggetto colpito facendone contrarre i muscoli. Oggetti venduti anche online a scopo di difesa personale che possono stordire una persona di grossa stazza o un animale in base alla durata della scarica.

"Una scossa di pochi secondi può provocare spasmi muscolari e paura, una scossa di 1-3 secondi può causare il collasso o lo svenimento, mentre una scossa di 4-5 secondi, può provocare shock e perdita dell’orientamento", spiega una nota dei carabinieri.

Effetto pesante anche sul ragazzino colpito dall’impulso elettrico, che a seguito dell’aggressione ha accusato dei dolori al petto preoccupanti, tali da richiedere l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto immediato in una struttura pediatrica, dove è stato visitato e dimesso con una prognosi di sette giorni. L’aggressore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per rapina aggravata e porto abusivo di armi. Rintracciato dai carabinieri ha consegnato spontaneamente uno storditore elettrico di colore nero che aveva con sé e che è stato posto sotto sequestro.

Gabriele Mignardi